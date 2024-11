Lo spettacolare gol di Lautaro Martinez in Argentina-Perù | video

Il cross dalla sinistra e la semi-rovesciata di Lautaro Martinez che impatta come meglio non so potrebbe il pallone mandandolo nell'angolo alla sinistra rendendo vano l'intervento del portiere del Perù. È il riassunto del gran gol dell'attaccante nerazzurro nella sfida della sua nazionale contro il Perù. Incontro vinto per 1-0 proprio grazie a questo spettacolare gesto.

Si tratta del secondo gol in due partite consecutive per il "Toro" che in Nazionale pare il campione amato dai tifosi dell'Inter che invece in campionato hanno a che fare con un giocatore piuttosto sotto tono