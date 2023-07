Vinicius flirt con la pallavolista e star di OnlyFans (dopo Neymar?). Gossip

Vinicius e la stella di OnlyFans Key Alves? Gossip su calciatore del Real Madrid e pallavolista

La sensuale ex-pallavolista Key Alves in passato era stata accostata dalle cronache rosse e gossippare al calciatore del PSG Neymar Jr. Ora in Brasile chi segue con attenzione le vicende a cavalo tra gossip e social network ha notato alcuni indizi che la collegano con il campione del Real Madrid, Vinicius Jr (che sta per chiudere le sue vacanze e presto ricomincerà la stagione agli ordini di Ancelotti, a proposito: che siluri di Lula nei confronti di Carletto...)

Vinicius e la star di OnlyFans: gli indizi social e i gossip

Dunque c'è un amore in corso tra Key Alves - oggi imprenditrice di una linea di profumi e luxury e stella di Onlyfans - e Vinicius? Alcune foto di un hotel di lusso di San Paolo hanno mostrato una curiosa coincidenza con quelle pubblicate dalla modella.



Pare che Vinicius e Key abbiano soggiornato nella stessa stanza: la borsa di Louis Vuitton e un ombrello verde hanno fatto scattare il dubbio degli attentissimi follower. Sarà vero?

