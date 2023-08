Vlahovic-Bayern Monaco arrivano conferme: Lukaku più vicino alla Juventus. Calciomercato news

Romelu Lukaku alla Juventus si fa se parte Dusan Vlahovic e i bianconeri monetizzano dalla sua cessione. Dunque se lo scambio col Chelsea non arriva a una quadra sul conguaglio a favore del club italiano, serve un'altra via. E le ultime piste di calciomercato portano l'ex centravanti viola sulla strada che porta In Germania. Destinazione Bundesliga. E' caldissimo il triangolo Juve-Tottenham-Bayern Monaco. Harry Kane resta l'obiettivo numero uno dei bavaresi per l'attacco, ma stando al Daily Mail la trattativa potrebbe sfumare. Il bomber inglese sarà in scadenza fra un anno e vorrebbe andarsene subito, già prima dell'inizio della Premier League (esordio Spurs domenica 13 agosto alle 15 in casa del Brentford). I tedeschi avrebbero offerto 86 milioni di sterline (100 milioni di euro), ma il numero uno del club inglese, Daniel Levy ha rifiutato ed è volato negli Stati Uniti perché vuole 100 mln di sterline (115 mln di euro). Il club inglese non fa sconti sul prezzo perchè spera, col tempo, di convincere Kane a rinnovare.

Ecco perchè il Bayern Monaco sta valutando piste alternative a Harry Kane: e se Randal Kolo Muani pare pronto a lasciare l'Eintracht Francoforte per tornare in Francia (al Psg), Dusan Vlahovic torna a essere un'opzione attuale dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi. A meno che, il Chelsea, spaventato dall'idea di perdere Lukaku e non avere in mano il sostituto non ammorbisca le richieste nella trattativa di scambio imbastita con la Juventus...

