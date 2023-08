Osimhen e pure Zielinski, assalto a peso d'oro dell'Arabia Saudita al Napoli

Napoli, clamoroso dalla Nigeria: accordo tra Osimhen e Al-Hilal

L'Al-Hilal e Osimhen vicinissimi? Pronto un contratto da 40 milioni di euro netti a stagione per il fuoriclasse del Napoli. E dalla Nigeria arriva la bomba: secondo Soccernet.ng, (portale nigeriano) ci sarebbe l'accordo tra il numero 9 del club campione d'Italia e la società araba. Bisogna però convincere Aurelio De Laurentiis a lasciar partire il suo fuoriclasse: teoricamente il prezzo fissato è 200 milioni. "Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vadano lì. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo. Non sono Victor, quindi chiedete a lui", le parole dell'allenatore Rudi Garcia dopo la vittoria del Napoli in amichevole sull'Augusta domenica sera.

Napoli, l'Al-Ahli accelera per Zielinski: accordo più vicino

Dopo Mendy, Firmino, Mahrez e Saint-Maximin, l'Al-Ahli torna all'assalto di Piotr Zielinski. Un mese fa il centrocampista polacco aveva detto di no a 10-12 milioni a stagione, deciso a restare a Napoli (con cui ha un contratto in scadenza tra un anno, il 30 giugno 2024). Ora il rilancio a quota 14-15. Al Napoli andrebbero circa 20 milioni di euro. Manca solo il "sì" del calciatore ma la trattativa va avanti e in caso di fumata bianca, il club di Aurelio De Laurentiis aprirebbe il fronte Koopmeiners con l'Atalanta per sostituire Zielinski.