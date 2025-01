Vlahovic, quanto è costato alla Juventus tra cartellino ed ingaggio

Dusan Vlahovic, quanto è costato in tutto alla Juventus

Dusan Vlahovic è stato uno degli acquisti più costosi del mercato italiano negli ultimi anni; un affare che ha sconvolto il mercato di gennaio del 2022 quando la Juventus lo strappò alla Fiorentina con un'offerta irrinunciabile sia per la società viole che per il giocatore stesso.

Oggi, vedendolo ormai relegato in panchina da Thiago Motta, è il caso di fare il conteggio totale tra cartellino ed ingaggio di quella che è stato il costo totale dell'operazione per i bianconeri.

Vlahovic, il costo del cartellino

Quando la Juventus nel gennaio 2022 acquistò l'attaccante dalla Fiorentina mise sul piatto 70 milioni + 10 milioni di bonus (facilmente raggiungibili), per un totale di 80 milioni alla società viola. A questi vanno aggiunto altri 11,6 milioni del contributo di solidarietà previsto dalla Fifa ed anche le commissioni, che non sono ufficiali ma si dice siano di 8 milioni. Quindi il totale dell'operazione per l'acquisto è di quasi 100 milioni di euro.

Vlahovic, il costo dell'ingaggio

L'attaccante serbo alla Fiorentina guadagnava appena 800mila euro netti. Ovvio che l'offerta della Juventus per lui era irrinunciabile. I bianconeri infatti hanno messo sul tavolo un contratto con ingaggio "a salire", cioè crescente anno dopo anno, con base di partenza di 7 milioni ed arrivo all'ultimo anno, stagione 2025-2026, di 12 milioni netti.

Al lordo questo significa un costo complessivo lordo di 7 milioni per la metà stagione 2022, di 18 milioni per la successiva ('22-'23), di 20 milioni per quella dopo ('23-'24), di 22 milioni per quella in corso. Totale: 67 milioni.

In totale quindi per l'attaccante serbo la Juventus ha speso complessivamente quasi 170 milioni di euro che suddiviso in 3 bilanci e mezzo fanno circa 48 milioni a stagione finanziaria.