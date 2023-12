Volley? "Guadagno di più con Onlyfans". La sexy schiacciata della campionessa

Key Alves: "Volley? Guadagno di più con Onlyfans"

“La piattaforme virtuale è la mia entrata più grande, guadagno più lì che con la pallavolo, circa cinquanta volte in più. E con Onlyfans il prezzo mensile è fisso”. Firmato Key Alves. "Sono un'imprenditrice di me stessa oltre che una sportiva", aveva detto in passato.

La 23enne giocatrice brasiliana di volley (famosa nel suo Paese anche per aver partecipato al Grande Fratello) non ha intenzione di abbandonare la sua passione sportiva, ma ha ben chiaro in mente quale sia l'arena che rende meglio a livello economico. Key ha mille anime vincenti: "Mi considero un'atleta, una modella e anche un'influencer e imprenditrice". E ancora: "Anche se penso a me come un'atleta professionista, è chiaro che questi guadagni mi fanno pensare anche a una carriera parallela". L'autistima non le è mai mancata comunque: "Da quando ero piccola sapevo che sarei diventata famosa, lo dicevo anche ai miei genitori"



Key Alves, pallavolista più seguita al mondo sui social

Sul campo sa come si vince nei match più difficili (gioca come libero quindi è il principale difensore della sua squadra), ma a livello social - dove tra l'altro conta 13,3 milioni di follower su Instagram, pallavolista più seguita al mondo - le sue foto e i suoi video arricchiscono il suo conto in banca...