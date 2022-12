Wanda Nara compleanno (ma Icardi?): regalo a sorpresa chiesto a L-Gante...

Wanda Nara compleanno: festa senza Mauro Icardi

Festa di compleanno per Wanda Nara che ha pubblicato nelle sua storie social qualche video e foto del pre-party e della serata al Presidente Bar di Buenos Aires. Presenti i 5 figli, ma nessuna apparizione - almeno stando ai post - di Mauro Icardi (l'attaccante del Galatasaray ha cancellato il suo account Instagram). Al programma tv Es por ahi, il conduttore Guido Zaffora nelle scorse ore aveva mostrato un messaggio di Wanda sul tema Icardi. "Con Mauro siamo separati da ottobre. Alle Maldive c'è stato un tentativo minimo ma è rimasto tutto come era ad ottobre"

Wanda Nara compleanno e il regalo di L-Gante...

E mentre in Argentina sono tornati a fiorire i gossip su Wanda Nara e L-Gante (la soubrette nelle scorse settimane aveva smentito tutto), va segnalato che neppure lui era alla festa di compleanno.

Il rapper però nei giorni scorsi in un'intervista a Grego Rosello nel programma televisivo Luzu aveva svelato quale fosse stata la richiesta di Wanda come regalo di compleanno per i suoi 36 anni: "Regalami qualcosa che non posso comprare", gli avrebbe chiesto la Nara. Il giornalista Rosello aveva dato un consiglio a L-Gante: "Per me devi creare un momento bello, che sia molto tuo, che abbia a che fare con la tua essenza". E resta la curiosità: alla fine cosa avrà deciso di regalare a Wanda?