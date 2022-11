Wanda Nara, Grande Fratello Vip (concorrente) è incinta di Icardi? I messaggi

Wanda Nara al Grande Fratello Vip in Argentina?

Wanda Nara al Grande Fratello Vip? L'indiscrezione racconta che la soubrette e imprenditrice argentina potrebbe tornare a essere protagonista del reality show che la vide come opinionista. Questa volta però avrebbe il ruolo di "Vippona" ossia concorrente a tempo dentro la Casa. Il retroscena è firmato dal giornalista Gustavo Mendez. "Lei tornerà a Buenos Aires per le vacanze di Natale e si fermerà qualche settimana in più per il Gf". Dunque l'edizione argentina e non italiana del Grande Fratello.

Ricordiamo che nel corso di questo autunno televisivo Wanda Nara è stata protagonista a Ballando con le Stelle su Rai1 come special guest star e in precedenza giurata a Il Cantante Mascherato in Argentina (oltre alla famosa intervista a Verissimo da Silvia Toffanin).

Wanda Nara incinta? Terzo figlio con Mauro Icardi?

Intanto il sospetto è che Wanda Nara potrebbe essere incinta (è già mamma di cinque figli: Valentino Constantino e Benedicto avuti con Maxi Lopez e Francesca-Isabella con Icardi). L'amore tra lei e Maurito sembra tornato forte. “Non è la donna della mia vita, è la mia vita stessa trasformata in una donna. Le storie Disney hanno anche seconde stagioni. Ti amo Wanda”, ha scritto il 29enne attaccante del Galatasaray su Instagram, durante la vacanza alle Maldive.

Wanda Nara incinta? Terzo figlio con Mauro Icardi? Gli indizi

Ma torniamo al gossip su Wanda Nara incinta. Secondo il quotidiano argentino “Caracas”, i post di lei e Mauro Icardi lasciano poco spazio ai dubbi. Interpellato dai follower, l'ex attaccante dell'Inter ha condiviso gli screenshot delle conversazioni con Wanda per rispondere ad alcuni haters circa il ritorno di fiamma con la moglie. “Grazie per un altro bellissimo viaggio”, scrive lei di fianco a una foto in cui lui le accarezza la pancia. “Il mio luogo preferito sei tu. Per avermi portato nel nostro paradiso, per il tuo amore e per occuparti sempre di me. Non dubitare mai di quanto ti amo. Non vedo l’ora di tornare con G“, prosegue aggiungendo l’emoji di un bambino. Ma chi è G? “Grazie a te Wanda per questo messaggio così bello – risponde Icardi – Alla fine non sono così pazzo come mi hanno descritto per aver raccontato uno dei tuoi desideri. Presto torneremo con G”. G sarà il sesto figlio di Wanda Nara?