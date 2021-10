Wanda Nara-Icardi addio? China Suarez nuova fiamma di Maurito? Gossip

Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi, i due si sarebbero lasciati. Sabato sera era apparsa su Instagram una storia della soubrette argentina con un messaggio che aveva spiazzato tutti: «Un’altra famiglia che hai rovinato per essere zorra!». E sui siti argentini era partita la caccia su chi fosse la persona a cui si era riferita. Dopo Wanda ha cancellato tutti i post con Icardi dal suo Instagram, lasciando solo quelli con i figli. Valentino, Constantino e Benedicto - gli eredi di Maxi Lopez; e le bambine Francesca e Isabella (avute nella sua storia con l'ex capitano dell’Inter) Non solo. Wanda ha smesso di seguire Maurito (di cui è anche agente e con cui si è sposata a maggio 2014) su Ig. La giornalista Ker Weinstein sul suo profilo Instagram @ChismesDeker ha poi affermato che Wanda le ha scritto «Mi sono separata».

Secondo i media argentina sarebbe María Eugenia Suárez Riveiro, detta "China Suarez", la nuova fiamma di Mauro Icardi. Molto conosciuta e amata in Argentina, la 29enne cantante, modella e attrice (su Ig conta 5 milioni di followers) ha tre figli: Rufina che ha otto anni (nata dalla relazione con il 41enne l'attore argentino Nicolas Cabré), Magnolia (tre anni) e Amancio (un anno) il cui padre è il 43enne attore cileno Benjamín Vicuña (una storia finita in estate tra lui e China Suarez).