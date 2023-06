Wanda Nara-Icardi, colpo di scena a Istanbul. "Io e Mauro porteremo nel cuore..."

Icardi gol: Galatasaray campione di Turchia

Galatasaray campione di Turchia nel segno di Mauro Icardi. Doppietta dell'ex capitano dell'Inter che consegna ai giallorossi il 23° titolo, dopo 4 anni di astinenza: finisce 4-1 il match decisivo con l'Ankaragucu e dopo i due gol dell'attaccante argentino a segno il classe 2000 Yilmaz, e poi l'ex Roma e Porto Sergio Oliveira. In campionato Icardi ha segnato 21 reti con 7 assist su 23 presenze: un'annata da incorniciare per il bomber sudamericano.

Wanda Nara: "Io e Icardi porteremo sempre il Galatasaray nel cuore"

Ma una storia postata da Wanda Nara su Instagram spaventa i tifosi del Galatasaray. L'agente e moglie di Mauro Icardi (protagonista in tv in questi ultimi mesi con Masterchef Argentina, programma che con lei in conduzione ha avuto picchi d'ascolto del 25%) ha ringraziato tutti dopo la vittoria del campionato con parole che sembrano portare all'addio del centravanti argentino: "Mi congratulo con tutti i tifosi del Galatasaray. Mi sento parte di questa grande famiglia, conoscevo Mauro e so dal primo giorno che avrebbe alzato questo trofeo. Ricordo molto bene quel giorno in cui l'ho convinto, a Parigi. Oggi festeggiamo con voi, il nostro sogno si è avverato. Non dimenticheremo mai la nostra famiglia del Galatasaray, vi porteremo per sempre nei nostri cuori". A fine stagione scade il prestito di Icardi al Galatasaray: teoricamente dovrà tornare al Psg, Poi si capirà nel corso dell'estate il suo futuro.

In queste settimane sono circolati anche rumors di un suo ritorno in Italia: dal Milan (ma la pista rossonera al momento non sembra calda) alla Juventus, passando per Roma e Monza...

Wanda Nara (Instagram wanda_nara)



