Wanda Nara e L-Gante, ecco le foto a letto. Icardi: "Noi separati? Ma se..."

Wanda Nara e L-Gante, le foto a letto in "El ultimo romantico"

Nei giorni scorsi intanto avevano fatto il giro del web le foto di anticipazione di Wanda Nara e L-Gante sono sotto le lenzuola nel breve video postato sui social. Lei con una mano sul petto e giocava con le sue collane, poi le labbra della showgirl argentina e del rapper che si sfioravano. Si tratta dell'estratto della clip dell'ultimo brano del cantante, "El ùltimo romantico", uscito il 20 ottobre. Ecco il video.

Wanda Nara e L-Gante, "El ultimo romantico". Video

Wanda Nara: "Siamo separati". Icardi: "Quando sono andato in Argentina..."

Wanda Nara intanto ha commentato su Twitter l'articolo di un sito argentino - dal titolo 'Wanda Nara perdona Icardi'. Nel pezzo si parlava di una possibile riconciliazione con l'ex attaccante dell'Inter ora in Turchia al Galatasaray. "Non ho nulla da perdonare, siamo separati. Grazie per non avermi consultato", ha risposto con decisione la Nara.

A sorpresa è arrivata la risposta di Mauro Icardi: "Separato come quando sono andato in Argentina qualche giorno fa? Sottoscrivo che ci siamo trovati benissimo".