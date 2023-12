Wanda Nara stende Pasquale La Rocca. E lui ballando... vede le Stelle

Wanda Nara pugno in faccia: lady Icardi stende Pasquale La Rocca. L'incidente a Ballando con le Stelle

Wanda Nara manda... ko Pasquale La Rocca durante le prove di Ballando con le Stelle. Piccolo imprevisto per la coppia, favorita alla vittoria finale dancing show di Rai1: la moglie di Mauro Icardi mentre lavorava su una coreografia ha involontariamente tirato una manata e poi un pugno al suo ballerino e insegnante. Finito al tappeto.

Wanda Nara stende Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle. "Non è facile ballare con me"

"Non è facile ballare con me", ha scritto Wanda Nara nel suo video pubblicato su Instagram. Lady Icardi, nonostante la leucemia, sta conquistando tutti con le sue performance, l'entusiasmo, l'energia e il cuore che mette sul palco del programma di Rai 1. Da applausi.

Wanda Nara manda al tappeto Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle. "Grazie per il pugno in faccia"

"Grazie per il pugno in faccia", la replica divertita di Pasquale La Rocca. Il ballerino tra l'altro è a caccia del bis a Ballando con le Stelle: dopo aver vinto con Luisella Costamagna nel 2022, ora può tornare al successo in coppia con Wanda Nara. La coppia è molto affiatata ed emoziona il pubblico con le sue esibizioni.

