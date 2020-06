Zanardi, condizioni stabili. Medico Policlinico di Siena: "Siamo fiduciosi"

ZANARDI: MEDICO POLICLINICO SIENA, 'NOTTE TRANQUILLA, SIAMO FIDUCIOSI'

"La notte tra domenica e lunedì è passata tranquilla, siamo fiduciosi. Il percorso non sarà breve, avremo bisogno di tempo per valutare ZANARDI nelle prossime settimane". Lo ha detto il responsabile dell'emergenza-urgenza del policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena, Sabino Scolletta, parlando ad Agorà, in onda su Rai tre. Scolletta, intervistato anche da Sky Tg24, ha spiegato che sono "buoni i parametri cardiovascolari, respiratori e metabolici", ma "serve cautela, il cambiamento potrebbe essere repentino". Sull'ipotesi che venga ridotta gradualmente, già dalle prossime ore, la sedazione a cui è sottoposto ZANARDI, per arrivare al risveglio che permetterebbe di valutare il danno neurologico, il medico ha affermato: "Risveglio? Pensiamo più nei prossimi giorni che nelle prossime ore. Al cervello serve tempo e riposo". Il nuovo bollettino medico sulle condizioni dell'atleta bolognese, mantenuto in coma farmacologico, è atteso per le 12 di questa mattina. Lo scorso venerdì pomeriggio il campione paralimpico bolognese è stato coinvolto in un incidente stradale con un mezzo pesante, che veniva in direzione opposta, lungo la strada provinciale 146, nel territorio comunale di Pienza (Siena). Trasportato con l'elisoccorso al policlinico universitario senese, ZANARDI è stato operato alla testa e ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

ZANARDI: CONDIZIONI STABILI DOPO LA TERZA NOTTE IN TERAPIA INTENSIVA

Terza notte trascorsa in terapia intensiva per Alex ZANARDI al policlinico di Siena, dove si trova ricoverato da venerdì sera dopo l'intervento neurochirurgico per i traumi al cranio e al volto riportati a seguito dell'incidente con l'handbike contro un tir lungo la stra provinciale 146 nel comune di Pienza (Si). "Non si sono registrate novità significative", fa sapere l'ospedale. Le condizioni di ZANARDI anche se stabili restano gravi. L'ex pilota di Formula 1 continua ad essere tenuto in coma farmacologico. Un nuovo bollettino medico sarà emesso intorno alle 12.