Zanardi, condizioni stazionarie e quadro neurologico grave. La situazione

Le condizioni di Alex ZANARDI restano sempre stazionarie. L'ex pilota di Formula 1 è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario Santa Maria alle Scotte di Siena da venerdì 19 giugno. Zanardi, secondo quanto si è appreso, ha trascorso la sesta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, rimanendo grave il quadro neurologico.

ZANARDI è sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi rimane riservata. Solo dagli inizi della prossima settimana l'équipe formata da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi inizierà a valutare la possibilità di sospendere il coma farmacologico e risvegliare il paziente. Da oggi l'Azienda ospedaliero universitaria senese, in accordo con la famiglia del campione paralimpico, non diffonderà altri bollettini medici, almeno fino a quando non ci saranno variazioni significative sullo stato di salute di ZANARDI.