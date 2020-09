Zanardi migliora. San Raffaele: "Interagisce, progressi significativi, ma quadro clinico complesso"

Alex Zanardi viene "sottoposto a sedute di riabilitazione cognitiva e motoria, con somministrazione di stimoli visivi e acustici, ai quali il paziente risponde con transitori e iniziali segni di interazione con l'ambiente". Lo comunica il San Rafaffale di Milano dove il campione e' ricoverato dal 24 luglio dopo un grave incidente. "A fronte di questi progressi significativi", prosegue la comunicazione, "i medici ribadiscono, comunque, il permanere di un quadro clinico generale complesso, sulla cui prognosi e' assolutamente prematuro sbilanciarsi".

Nella nota, si spiega che Zanardi, ricoverato dal 24 luglio scorso, "sta affrontando un percorso di cure sub-intensive, predisposto da una e'quipe multidisciplinare coordinata dai professori Luigi Beretta, direttore della Neurorianimazione, Mario Bussi, direttore di Otorinolaringoiatria, Sandro Iannaccone, direttore della Neuroriabilitazione, e Pietro Mortini, direttore della Neurochirurgia". Contemporaneamente "e' iniziato un ulteriore percorso chirurgico volto alla ricostruzione cranio facciale. Un primo intervento e' gia' stato eseguito con successo, alcuni giorni fa, dal professor Mario Bussi ed e' gia' in programmazione per le prossime settimane, un secondo intervento"

ZANARDI: SAN RAFFAELE, 'ESEGUITA RICOSTRUZIONE CRANIO-FACCIALE CON SUCCESSO'

