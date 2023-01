Zaniolo-Milan e l'offerta del Bournemouth: la verità. Calciomercato news

Zaniolo, l'offerta del Bournemouth alla Roma. Calciomercato news

Il Bournemouth accelera per Nicolò Zaniolo. Sorpasso al Milan? Vediamo la situazione in questo giallo di calciomercato. Il club inglese si avvicina alla richiesta della Roma per il cartellino del centrocampista giallorosso offrendo 28 milioni di euro di parte fissa più 7 di bonus e percentuale del 10% sulla futura rivendita. Il club capitolino valuterebbe il giocatore 35 milioni-40 milioni senza bonus, ma questa soluzione avrebbe ottime chances di arrivare a una fumata bianca.

Zaniolo-Milan, la situazione. Calciomercato retroscena

Ma il Milan resta sullo sfondo e viene considerato la prima opzione per Zaniolo. Vero che il Bournemouth potrebbe mettere sul piatto un ingaggio attorno ai 4 milioni (contro i 3 rossoneri), ma la prospettiva di andare in una squadra che lotta per non retrocedere dalla Premier League alla serie B inglese non è intrigante per il talento della Roma (in scadenza a giugno 2024).

Lontano però il club di via Aldo Rossi come offerta a quello giallorosso: 28 milioni complessivi di prestito con obbligo di riscatto vincolato ad alcune condizioni.

La situazione resta intricata, ma i giorni che portato alla fine del calciomercato diminuiscono e nelle prossime 24 ore la proprietà del Milan - guidata da Gerry Cardinale - potrebbe decidere se fare un passo avanti per venire incontro alle richieste della Roma e sbloccare a proprio favore l'affare Zaniolo mettendo in off-side il Bournemouth ed eventuali nuove pretendenti dell'ultima ora.