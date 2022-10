Zaniolo: super gol in allenamento (VIDEO) e quella 'CABALA' su Roma-Napoli...

Zaniolo gol da urlo in allenamento alla vigilia di Roma-Napoli

Nicolò Zaniolo segna un gol bellissimo a Pietro Boer durante una sessione di allenamento della Roma. L'attaccante giallorosso ha postato il video nelle sue stories Instagram.

Zaniolo e quel gol all'Olimpico in Roma-Napoli

I tifosi romanisti sperano sia di buon auspicio in vista del match che si giocherà all'Olimpico domenica sera (ore 20,45) contro il Napoli di Luciano Spalletti, capolista della serie A (con 4 punti sulla squadra di Mourinho): il numero 22 è alla ricerca del primo gol in questo campionato e la sua ultima rete segnata allo Stadio Olimpico in Serie A è della stagione 2019/2020 proprio nella sfida contro i partenopei...

