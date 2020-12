Zidane a rischio esonero, disastro Real Madrid. Zizou: "Non mi dimetto"

Zidane a rischio esonero. Real Madrid in bilico in Champions League

Zinedine Zidane è in bilico. Non è la prima volta che l'allenatore del Real Madrid viene dato a rischio esonero ed è sempre trionfalmente poi risorto, portando poi la squadra a vincere trofei (Champions o Liga). Certo però che dopo la sconfitta per 2-0 in Champions sul campo dello Shakhtar Donetsk la situazione ora è complicata, pur se non compromessa. Senza dimenticare una Liga ancora lunga, ma che nel frattempo vede il Real Madrid quarto a 17 punti e staccato di 7 lunghezze dalla Real Sociedad (e 6 dall'Atletico Madrid).

Real Madrid e Inter, le combinazioni per gli ottavi di Champions League

Modric e compagni si dovranno giocare la qualificazione agli ottavi mercoledì 9 dicembre nel match di Madrid contro il Borussia Moenchengladbach. Senza fare calcoli, perchè un pareggio va bene sia al Real Madrid che ai tedeschi solo se contemporaneamente l'Inter batte lo Shaktar (cosa che come minimo dà l'accesso ai nerazzurri ai sedicesimi di Champions League). Altrimenti i blancos saranno costretti a vincere (e comunque i 3 punti servono se si vuole vincere il girone e sperare in un sorteggio più favorevole).

Zidane a rischio esonero? Le voci su Pochettino e Raul sulla panchina del Real Madrid

Secondo quanto riporta El Mundo, Florentino Perez starebbe pensando all'esonero di Zidane. Riflessioni in corso, con l'allenatore del Real che comunque dovrebbe avere la prova d'appello nell'ultimo match del girone di Champions. Nelle scorse settimane in Spagna si era parlato dell'ombra di Mauricio Pochettino (l'ex allenatore del Tottenham è senza panchina e Don Balon lo ha accostato anche alla Juventus) e Raúl González Blanco. L'ex attaccante del Real Madrid sarebbe una soluzione low cost, fatta in casa (come a suo tempo Zidane) e intanto sta facendo esperienza nella squadra satellite del Real Madrid Castilla (che gioca in Segunda División B, gruppo 2, terza divisione del campionato di calcio spagnolo).

Real Madrid, Zidane: "Non mi dimetto"

Zinedine Zidane intanto una certezza ce l'ha: non getta la spugna. L'allenatore del Real Madrid dopo la sconfitta con lo Shaktar Donetsk è stato chiaro: "Non ho nessuna intenzione di dimettermi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma non siamo riusciti a segnare. Adesso manca una partita e dobbiamo vincerla".