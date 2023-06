Zoe Cristofoli bikini da urlo a Ischia. Theo Hernandez-Milan, proposta indecente per Gerry Cardinale

Zoe Cristofoli, lady Theo Hernandez lascia senza fiato. Le foto in bikini da Ischia

"Mi piaci tu", dichiarazione d'amore di Zoe Cristofoli per Ischia. Meta di vacanze che toglie il fiato per la sua bellezza a tanti turisti che arrivano sull'isola da ogni luogo del mondo. Ma in fatto di bellezza, la compagna di Theo Hernandez non è da meno. E sui suoi post e storie social regala foto spettacolari in bikini.

Periodo di relax per l'influencer e per il terzino sinistro del Milan che ha chiuso una stagione infinita: la qualificazione in Champions, la cavalcata in Europa interrotta con il doppio euro-derby in semifinale contro l'Inter e in mezzo un Mondiale giocato da titolare nella Francia con l'amarezza per la finale persa ai rigori contro l'Argentina e la soddisfazione di essere stato eletto miglior giocatore del pianeta nel suo ruolo (inserito nella top-11 ufficiale della World Cup 2022 del Qatar).

E il futuro? Tutto lascia pensare che sarà ancora al Milan (contratto in scadenza nel 2026 e ingaggio da 4 milioni netti a stagione). Anche se, dopo l'addio di Sandro Tonali al Newcastle non si può dar nulla per scontato: di fronte a proposte indecenti (nel caso del centrocampista 75 milioni) è difficile dire di no per qualunque club italiano. E i Magpies hanno fatto un pensierino anche per Theo Hernandez. Non solo loro a dir la verità. Per il terzino sinistro del Diavolo c'è la fila: Manchester City di Guardiola, Manchester United di Ten Hag e pure l'Atletico Madrid di Simeone. Tutti che sognano di inserire il fuoriclasse milanista nel loro motore. Per farlo però serve un'offerta davvero da far girare la testa: un assegno a tre cifre (100... milioni) sul tavolo di Gerry Cardinale. I tifosi del Diavolo possono sperare di non vederlo partire.

