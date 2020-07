Arte, torna anche questa estate a Pietrasanta la collectors night

Pietrasanta si conferma capitale dell’arte contemporanea. Sabato 25 luglio torna la “Collectors Night”, la notte più amata dai collezionisti, che raccoglie le proposte espositive di otto gallerie d’eccellenza nel panorama italiano, tutte iscritte all’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea.

Realizzata con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e con al fianco Perrier-Jouët, la Maison di champagne che da oltre un secolo ha creato un legame speciale con il mondo dell’arte moderna e contemporanea, la quinta edizione della “Collectors Night” si configura come un percorso nel centro storico di Pietrasanta, attraverso le opere d’arte proposte da Accesso Galleria, Antonia Jannone - Disegni di Architettura, Barbara Paci Galleria d’Arte, Futura Art Gallery, Galleria Giovanni Bonelli, Galleria Poggiali, Marcorossi Arte Contemporanea e Susanna Orlando Galleria.

«In un momento storico particolare, in cui diventa imprescindibile il “fare rete” – spiega il coordinatore Claudio Francesconi – abbiamo scelto di confermare la “Collectors Night” come segnale di fiducia per questa ripartenza così importante per tutti noi. Il criterio d’acceso all’evento resta, come in precedenza, l’adesione all’Angamc, l’unica realtà in Italia in grado di garantire la serietà e la professionalità delle gallerie associate. Insieme al Comune di Pietrasanta, che patrocina l'evento, desideriamo fare fronte comune per promuovere la ricchezza di un territorio che da anni è diventato meta di un turismo culturale particolarmente interessato al contemporaneo».

Accesso Galleria (www.accessogalleria.com) presenta, fino al 10 agosto 2020, la doppia personale degli artisti “Bruno Walpoth e Alex Rane. I Will Come out Again”: un percorso espositivo di oltre venti opere tra sculture in legno, bronzo e marmo, e disegni su carta.

Antonia Jannone - Disegni di Architettura (www.antoniajannone.it), dopo la personale nella storica sede di Milano, porta a Pietrasanta, dal 25 luglio al 30 agosto 2020, una seconda esposizione dell’artista catalano Ramon Enrich, con una nuova selezione di quadri e sculture.

Barbara Paci Galleria d’Arte (www.barbarapaciartgallery.it) presenta, dal 25 luglio al 30 agosto 2020, “ŌKEANÓS”, mostra personale di Lorenzo Malfatti, a cura di Paola Iacopetti. Un’immersione in un universo di acqua e polvere di stelle, in cui viene superata ogni distinzione tra realtà esteriori ed interiori.

Futura Art Gallery (www.galleriafutura.com) propone, dal 25 luglio al 14 agosto 2020, “Noi siamo la nostra memoria”, esposizione collettiva con opere di Alberto Biasi, Angelo Bozzola, Sara Campesan, Girolamo Ciulla, Toni Costa, Kan Yasuda, Anthony Moman, Jorrit Tornquist, ispirata ad una celebre citazione di Jorge Luis Borges.

Galleria Giovanni Bonelli (www.galleriagiovannibonelli.it), dal 25 luglio al 20 agosto 2020, ripercorre la propria storia con “Storage”, raccolta di opere realizzate dai maestri del ‘900, tra i quali Rodolfo Aricò, Giuseppe Bergomi, Bertozzi & Casoni, Alighiero Boetti, Girolamo Ciulla, Mimmo Paladino, Fabrizio Plessi, Salvo, Mario Schifano, Daniel Spoerri.

Galleria Poggiali (www.galleriapoggiali.com) presenta, all’interno della propria project room, dal 25 luglio al 4 ottobre 2020, un nuovo progetto di Fabio Viale, che segue di alcune settimane l’apertura della mostra “Truly”, a cura di Enrico Mattei, con sculture monumentali di marmo nei luoghi simbolo di Pietrasanta.

Marcorossi Arte Contemporanea (www.marcorossiartecontemporanea.com) propone, fino a 2 agosto 2020, la personale di Sergi Barnils dal titolo “Pedra Cèlica”. Noto per una pittura densa di graffiti primordiali e colori mediterranei, l’artista catalano si è recentemente avvicinato alla scultura su pietra, espandendo il proprio alfabeto visivo alla tridimensionalità.

Susanna Orlando Galleria (www.galleriasusannaorlando.it) presenta, dal 25 luglio al 23 agosto 2020, la mostra collettiva “Appunti di luce”, che affronta la tematica della luce come fenomeno biologico ma soprattutto come fenomeno fisico-psichico attraverso le opere di Donald Baechler, Giuseppe Biagi, Alberto Biasi, Alighiero Boetti, Roberta Busato, Pino Deodato, Gino De Dominicis, Piero Dorazio, Aldo Mondino, Giacomo Piussi, Piero Pizzi Cannella.

I collezionisti, muniti della mappa del circuito, potranno percorre le strade della città, visitando in totale sicurezza le otto esposizioni, espressione dei singoli percorsi di ricerca, dove saranno accolti da una flûte di Champagne Perrier-Jouët.

Per ulteriori informazioni: info@legalleriedipietrasanta.com, www.legalleriedipietrasanta.com, www.facebook.com/collectorsnight, www.instagram.com/collectorsnight.