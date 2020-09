Design, gli oggetti unici e fuori dal concetto di serialità di Andrew Vianello

Dalla sua nascita nel 2015 ad oggi, Profilo di Andrew Vianello presenta oggetti unici e fuori dal concetto attuale della serialità. Partendo da un legame tra creatività e passione per il design, arte figurativa e fotografia, Profilo permette a tutti di vedere il profilo della persona a loro cara, interpretato in un oggetto iconico.

Andrew Vianello Permette anche di “fermare il tempo” realizzando un oggetto che materializzerà un ricordo, un momento o un legame affettivo. Profilo riesce a sviluppare tale interpretazione con un filo di metallo prezioso, semplicemente partendo da una fotografia e realizzando un ritratto visto di profilo, di chiunque si voglia sorprendere.

Chiunque può diventare una pièce unique del marchio, creata a mano dagli artigiani italiani e francesi del marchio. Versioni standard alte 30 cm circa, con i volti personalizzabili della linea must "Profilo", o versioni micro, con insiemi di volti rappresentanti preziosi legami famigliari, di amicizia e di affinità, che danno vita ad un nuovo tipo di albero genealogico, racchiuso all'interno di una campana di vetro, che crea la composizione di "La famille est Intouchable", sono le idee principali del brand, che propone anche la collezione in edizione illimitata "Fedeltà o Affinità?" dedicata agli animali, con 65 razze disponibili, sempre rispettando il concetto dell’handmade e della pièce unique, racchiusa in un packaging elegante ed esclusivo che cattura l’emozione, lasciando meravigliato qualsiasi cliente per l’attenzione maniacale rivolta al minimo dettaglio. Con questi segreti ed attenzioni, il brand, in poco tempo è diventato internazionale: Venezia, Milano e Parigi sono le città dove l’art director Andrew Vianello lavora con il suo team, mentre numerosi sono i punti vendita, pop-up stores ed eventi commerciali che propongono il brand. Oltre al Bon Marché a Parigi nel periodo da ottobre a gennaio, le collezioni sono disponibili nei migliori negozi in Italia, all’estero ed online www.profilofilo.com A Firenze Profilo è in vendita nello Show Room di Monica Lupi.

Consegnando alla boutique o inviando direttamente all’e-shop di Profilo, una fotografia del proprio amore, figlio, genitore, persona cara, cane, gatto o anche di sè stessi ritratti di profilo, la scultura verrà realizzata da mani esperte in pochi giorni, dopo la progettazione di un'anteprima grafica. Al momento dell’acquisto, Profilo e tutti i suoi rivenditori forniranno anche una garanzia ed un certificato di unicità. La scultura potrà essere ricevuta a domicilio o nel punto vendita di riferimento della propria città. Metallo nero, bronzo, argento, rame, oro sono i metalli che la maison utilizza per le creazioni. Persone singole, coppie, famiglie, cani, gatti, cavalli e tutti gli animali, possono diventare una pièce unique Profilo, creata a mano dai loro artigiani italiani e francesi. Versioni standard alte 30 cm circa, o versioni micro, presentate all’interno di cloches in vetro, sono le idee che caratterizzano il successo internazionale del brand.

Una mente vivace e curiosa al servizio di uno spirito eclettico, che per Andrew Vianello, designer, creativo e progettista, con la passione per l’architettura, la moda, il design, la fotografia, si traduce in una continua voglia di esplorare nuovi linguaggi artistici. Vulcanico fin dagli esordi quando a Milano incontra il designer Alessandro Guerriero, da cui Andrew apprende non solo le basi tecniche del mestiere, ma anche un metodo e una forma mentale, assorbendo quello stile che mescola ironia e ricerca. Il risultato è la realizzazione dei suoi progetti che spaziano dagli allestimenti alla realizzazione di oggetti, dalla grafica alla scenografia. Di questo periodo sono infatti i primi allestimenti per il teatro, set per spot pubblicitari e vetrine di moda. Parallelamente si dedica ai progetti d’interni collaborando con studi di design a Parigi, fornendo consulenze per la realizzazione di plastici architettonici, ricerca materiali e creazione di moodboard. Un altro incontro influente è quello con Gherardo Frassa, che segue nella realizzazione di mostre ed eventi a Palazzo Reale a Milano, a Palazzo Pitti a Firenze, e molti altri. Con lui crea un brand di Home Décor che segue nella produzione, nella grafica e nel packaging. È uno degli ideatori della mostra “Non è la rosa non è il tulipano” presso la Triennale di Milano. A Venezia progetta e realizza opere king-size, per il quartier generale del marchio del lusso René Caovilla.

Nel 2015 a Parigi, fonda il marchio Profilo, una collezione di oggetti decorativi e personalizzati, realizzati in filo di metallo, creati ad hoc per ogni richiesta, dove il disegno artistico si fonde a quello digitale. Dal 2017, Andrew Vianello è chiamato a presentare il brand in esclusiva francese per Le Bon Marché Rive Gauche di Parigi, grande magazzino di proprietà del gruppo Louis Vuitton. Da allora, ogni anno, Andrew presenta le collezioni Profilo nel pop up store natalizio. Sempre nel 2017, l'Ambasciata Italiana di Parigi dedica una serata evento al marchio Profilo. Oggi Profilo è distribuito in concept stores, gallerie d'arte, boutique e department stores, da Milano a Tokyo, da Paris a Moscow, da Capri a Cortina d'Ampezzo, dove sono in vendita le collezioni sur mesure e anche quelle in edizione illimitata. How to spend it, Elle decor, ed altri magazines pubblicano le sue collezioni, mentre sempre dal Salone di Maison et Objet di Parigi, cattura clienti internazionali. Ogni anno presenta al Fuori Salone di Milano, novità, installazioni e vetrine.