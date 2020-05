Inaugura “La Meraviglia” delle Residenze d’Artista di Manifattura Tabacchi

Riprendono le attività di Manifattura Tabacchi con l’inaugurazione, il 1 giugno, delle opere di Davide D’Amelio, Anna Dormio, Bekhbaatar Enkhtur, Esma Ilter, Giulia Poppi e Negar Sh, i sei artisti che hanno preso parte alla seconda edizione delle Residenze d’Artista, un progetto di Manifattura Tabacchi, ideato e a cura di Sergio Risaliti

Firenze e Manifattura Tabacchi rinascono con il nuovo progetto di Manifattura Tabacchi, come illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa digitale a cui hanno partecipato Sergio Risaliti, Curatore Residenze d’Artista di Manifattura Tabacchi, l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi, Cecilia Del Re, Assessora all’Urbanistica, Ambiente e Turismo del Comune di Firenze, Michelangelo Giombini, Head of Product Development di Manifattura Tabacchi. Si intitola La meraviglia, la mostra che sarà visitabile dal 1 al 28 giugno negli spazi appositamente recuperati per ospitare le iniziative legate all’arte contemporanea, nell’ambito di un vasto programma di attivazione culturale, in attesa della sua destinazione finale. La meraviglia chiude il secondo capitolo del programma triennale di Residenze d’Artista di Manifattura Tabacchi La cura, La meraviglia, L’armonia, che ogni anno ospita sei artisti internazionali, selezionati mediante una open call e attraverso il network di artisti e di Accademie di Belle Arti italiane. L’edizione 2019-2020 delle Residenze d’Artista è stata dedicata al tema della meraviglia, intesa nel senso più ampio del termine: da quello dei materiali, delle tecnologie, delle immagini a quello della produzione industriale e artigianale, artistica e poetica. Un progetto di Manifattura Tabacchi, ideato e a cura di Sergio Risaliti, storico dell’arte e direttore del Museo Novecento di Firenze e seguito da Paolo Parisi, artista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, nel ruolo di tutor. Per Michelangelo Giombini, Head of Product Development di Manifattura Tabacchi “Il progetto delle Residenze è centrale nel programma artistico promosso da Manifattura Tabacchi e si inserisce nel contesto più ampio del processo di attivazione culturale avviato nel complesso ex industriale, articolato in una serie di attività creative e interdisciplinari che la trasformino di fatto in un grande laboratorio di arte e pensiero aperto a tutti. A giudicare dalla qualità delle opere esposte, La meraviglia ha mantenuto pienamente la promessa della prima edizione. E la scommessa di aprire alla città gli spazi abbandonati innescando processi di rigenerazione attraverso l’arte sembra essere vinta. Il verdetto finale lo conosceremo all’atto conclusivo del programma: L’armonia” Davide D’Amelio, Anna Dormio, Bekhbaatar Enkhtur, Esma Ilter, Giulia Poppi e Negar Sh, hanno potuto interagire per sei mesi con gli spazi unici e la storia di Manifattura Tabacchi - lavorando all’interno di atelier appositamente realizzati per ogni artista - ma anche con l’esterno. A partire da settembre 2019, infatti, il percorso formativo ha offerto loro l’opportunità di approcciarsi al rapporto tra imprenditoria e artigianato che rende il territorio toscano un patrimonio inestimabile attraverso visite mirate presso collezioni d’arte come la Collezione Gori di Fattoria Celle, ma anche luoghi di produzione del marmo, come gli studi d'Arte Cave Michelangelo e la Cava Museo Fantiscritti, lavorazione del vetro e del legno, rispettivamente Collevilca e Adarte e fusione del bronzo, come la Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli. Per Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Firenze “Proprio oggi abbiamo presentato il piano di rilancio della città di Firenze chiamato Rinasce Firenze con il nostro sindaco Dario Nardella in salone dei Cinquecento. Un piano ambizioso ma necessario per affrontare questa crisi economica e sociale che è scaturita dalla dramma della pandemia da Coronavirus. Abbiano parlato di Residenze e Manifattura Tabacchi come parte integrante di rilancio delle attività culturali della città di Firenze. Il piano di rilancio presentato questa mattina in Palazzo Vecchio è un piano che parla di quello che è il nostro progetto per Firenze e che ci impegna a creare una serie di contesti in città, e Manifattura Tabacchi rappresenta un faro in questo senso, un faro per la cultura diffusa in tutto il territorio comunale. Tra i punti fissati che abbiamo presentato, abbiamo voluto inserire il tema delle Residenze d’Artista in Manifattura Tabacchi, che è inserita nel polmone verde delle Cascine, cosi come la facoltà di Agraria. Ed è proprio dai polmoni verdi e dal rapporto con la natura che dobbiamo ripartire per il vivere in città. Il lockdown di questi mesi ci ha insegnato su quanto sia importante tornare a progettare le città del futuro mettendo al centro il rapporto con la natura. Regno animale e regno umano devono tornare a dialogare. Non può esistere un disegno di una nuova Firenze senza ritenere fondamentale il mondo dell’arte contemporanea in simbiosi con la città, in particolare con il quartiere delle Cascine, di Piazza Puccini e del distretto della Manifattura Tabacchi. I sei artisti in residenza si sono confrontati con la progettazione di opere individuali, e collettive, realizzate al termine di un fitto programma di workshop e seminari che per questa edizione ha visto la partecipazione di Stefania Galegati, Rä Di Martino, Pantani-Surace, Goldschmied&Chiari, Elena Mazzi e Robert Pettena. “Il confronto tra culture, stili di vita e caratteri individuali - afferma Sergio Risaliti, Curatore Residenze d’Artista di Manifattura Tabacchi - è ancora più avvertito quest’anno per la varietà storico-geografica e culturale dei sei artisti, provenienti da Mongolia, Turchia, Iran, Emilia Romagna, Puglia e Molise. Queste storie e queste identità molto diverse hanno trovato un punto di coagulo nelle opere collettive che gli artisti hanno realizzato al termine dei sei workshop. E’ questo a mio avviso uno dei risultati più interessanti del percorso di formazione che conferisce un valore unico alle Residenze di Manifattura Tabacchi”. La Residenza è stata un percorso formativo dedicato alla creazione e alla ricerca artistica, arricchito dallo scambio formativo con artisti e curatori affermati a livello nazionale e internazionale quali Alberto Garutti, Domenico Bianchi e Giacinto Di Pietrantonio. La mostra La meraviglia è dunque il punto di arrivo e la restituzione di questo percorso, svolto all’insegna della sperimentazione e della multidisciplinarietà, che ha spaziato tra fotografia, pittura, disegno, scultura, installazioni e video. La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì su prenotazione, sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle 20:00. Ingresso libero con accessi contingentati in osservanza delle norme vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.