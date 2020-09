Pietrasanta, secondo Forbes è una meta turistica adatta in tutte le stagioni

Secondo Forbes, Pietrasanta è una metà turistica adatta in tutte le stagioni. Punti di forza della Piccola Atene della Versilia sono l’arte, la cultura, i musei, l’alta gastronomia, la natura, la vita all’aria aperta e la qualità della vita.

Dalla prestigiosa rivista Forbes alla stampa internazionale passando per le principali riviste turistiche ed i social con oltre mezzo milione di utenti raggiunti in appena un mese solo dalla pagina ufficiale Facebook. Pietrasanta è protagonista sui media italiani e stranieri con il progetto di comunicazione integrata #Pietrasanta365 che miscela e coordina nuovi media e media tradizionali in una visione di “destagionalizzazione dei messaggi e dei contenuti”.

L’ultimo autorevole servizio dal titolo “Un mare di cultura” è stato realizzato da Forbes in edicola questo mese. La rivista che da oltre 100 anni è punto di riferimento del business a livello mondiale, non solo per classifiche e paperoni ma anche per fornire contenuti e suggerimenti a sfondo turistico e culturale, aveva già dedicato uno spazio nel numero di agosto. Secondo Forbes Pietrasanta è una “metà turistica adatta in tutte le stagioni”. Un “taglio” in perfetta linea con il progetto #Pietrasanta365 che punta a valorizzare, attraverso eventi e contenuti, la città tutto l’anno partendo da quelli che sono i suoi elementi di forza come l’arte, la cultura, i musei, l’alta gastronomia, la natura, la vita all’aria aperta e la qualità della vita.

Non solo Forbes. La stessa attenzione è arrivata lo scorso mese dal periodico I Borghi d’Italia, dal settimane Donna Moderna ed i principali tg nazionali di Rai e Mediaset come Studio Aperto che ha dipinto Pietrasanta come “un museo a cielo aperto”. L’asta internazionale in collaborazione con Sothesby’s che ha permesso di raccogliere 210 mila euro dalla vendita di capolavori contemporanei è stata invece una grande vetrina in particolare nel Sud America con la pubblicazione di decine di giornali online come Sociedad Uruguaya, Esnotocia.co, Grandes Medios e Elmanana.com. La sola asta internazionale ha permesso alla città di Pietrasanta, e alla sua centralità nel mappamondo della cultura contemporanea, di ottenere oltre 200 pubblicazioni. Gli altri dati sorprendenti riguardano i social con il picco di 600 mila utenti raggiunti in un mese dai post della pagina Facebook e da quasi 260 mila hashtag #Pietrasanta su Instagram. Pietrasanta è stata, lo scorso luglio, anche una delle tappe del Lonely Planet on tour, la casa editrice che realizza le più famose guide turistiche al mondo, con numerose “stories” pubblicate sul profilo di Instagram (93,5 mila follower). “Stiamo mettendo a sistema un nuovo modo di comunicare e produrre contenuti utilizzando strumenti ed strategie diverse. – spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – I punti di forza della nostra proposta sono validi tutto l’anno in una visione d’insieme di territorio. Se vuoi provare a destagionalizzazione l’immagine di una realtà turistica, fortemente connotata come lo è la nostra, devi destagionalizzare prima ancora la comunicazione. E’ un progetto ambizioso che mai come oggi, alla luce degli effetti della pandemia su economia e lavoro, è attuale ed indispensabile per la città e per il sistema Pietrasanta-Versilia”.