Un evento speciale con JP MILANO MARITTIMA (ex PINETA) al JustMe di Milano

JustMe di via Luigi Camoens 2, tempio dei luxury party milanesi, continua a conquistare la città con eventi esclusivi di ogni tipo e sapore.

Sarà proprio il JustMe a celebrare, il 1 Dicembre, per iniziare il mese delle feste per eccellenza, una serata dedicata al famoso locale della Riviera Romagnola, JP di Milano Marittima-ex Pineta-storico locale romagnolo che da più generazioni ha fatto ballare tutta la riviera, caratterizzato da atmosfera elegante e, dall’estate scorsa, una nuova gestione, il gruppo di imprenditori del JustMe, che ha continuato a stupire con i suoi eventi.

Presente e futuro si intrecciano al JustMe, come al JP di Milano Marittima-ex Pineta-che, grazie al team del JustMe, si è confermato come il locale di charme per eccellenza e si prepara a una nuova stagione di party esclusivi.

JustMe è il locale più elegante della città, in una splendida location all’ombra della Torre Branca, che propone aperitivi raffinati con speciali dj set e ricercata selezione di nomi illustri del panorama musicale. L‘atmosfera accogliente, tra il tradizionale e il contemporaneo, ricorda i club rivisitati in chiave futurista.

Il 1 Dicembre la serata inizierà alle ore con il photocall di vip e influencer, che verranno accolti con un aperitive time, tra flutes di bollicine e gustosi appetizer, poi

si proseguirà, alle 23:00, con la musica del DJ Francesco Campanini.

Non mancheranno sicuramente le sorprese per un wonderful party dedicato al JP di Milano Marittima, firmato JustMe…dove il lusso fa tendenza!