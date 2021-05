Le opere di Lucio Fontana e Antony Gormley insieme in una mostra a Venezia

La mostra prenderà corpo all’interno del Negozio Olivetti, gioiello architettonico incastonato nella cornice di Piazza San Marco, progettato da Carlo Scarpa e affidato in concessione al FAI da Assicurazioni Generali al fine di tutelarlo e gestirlo per la collettività.

In occasione della 59. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia che si svolgerà dal 23 aprile al 27 novembre 2022 per la prima volta due grandi Maestri della scultura, Lucio Fontana e Antony Gormley, vedranno confrontarsi sui grandi temi delle loro ricerche attraverso opere su carta e sculture con una mostra al negozio Olivetti di Piazza San Marco con una mostra che si svolgerà dal 23 aprile al 27 novembre 2022 promossa e realizzata da Associazione Arte Continua Aps, B17, Galleria Continua in collaborazione con Fondazione Lucio Fontana e FAI

La mostra – ideata e curata da Luca Massimo Barbero, storico dell’arte e uno dei maggiori studiosi di Lucio Fontana nonché consulente scientifico della Fondazione dedicata all’artista, prenderà corpo all’interno di uno spazio straordinario: il Negozio Olivetti, un gioiello architettonico incastonato nella cornice di Piazza San Marco, progettato da Carlo Scarpa e affidato in concessione al FAI da Assicurazioni Generali al fine di tutelarlo e gestirlo per la collettività. Aperto al pubblico già da 10 anni, oltre all’importante opera di tutela il Bene è valorizzato dal Fondo Ambiente Italiano con importanti iniziative come questa prestigiosa mostra.

Un confronto assolutamente inedito quello voluto da Luca Massimo Barbero che vede l’opera di Lucio Fontana rapportarsi a quella di un artista contemporaneo. La mostra dossier costruita su un confronto serrato e minimale, nel senso dello spazio e della luce di entrambi gli scultori, si svilupperà attraverso una selezione di disegni realizzati da Fontana tra il 1947 e il 1968 e una serie di disegni e opere su carta che percorrono tutti gli aspetti della ricerca di Antony Gormley, insieme alla presenza di alcune sculture di entrambi questi autori.