Vertice Ue, Fidanza (FdI): "Preoccupati per tempi, condizioni e nuove tasse"

“Fuori dalla retorica trionfalistica di queste ore, vanno dette alcune verità scomode. Siamo molto preoccupati per le tempistiche di erogazione delle risorse del Recovery Fund, per le condizionalità e per le nuove tasse. Abbiamo fatto il tifo per l’Italia, il risultato in termini di risorse è sufficiente ma la certezza è che arriveranno troppo tardi per aiutare il nostro sistema produttivo e che purtroppo rimane in capo ai paesi del nord la possibilità di bloccare le riforme italiane che non dovessero gradire. Questo getta un’ombra pesante su tutto l’assetto. A ciò si aggiunge l’impatto della plastic tax europea che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021 e sarà un salasso per un settore già penalizzato dalle scelte del governo Conte.” Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza.