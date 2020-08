In Sicilia le vacanze continuano. Ci pensano Gnv e Federalberghi a prolungarle

Promuovere il turismo In Sicilia prolungando la stagione estiva. Punta a raggiungere quest’obiettivo l’accordo tra Gnv e Federalberghi Palermo finalizzato ad allungare l’attività vacanziera in una delle mete più affascinanti ed ecclettiche del Mediterraneo.

“Il mare ti porta, Palermo ti accoglie" è la nuova iniziativa rivolta a tutti coloro che sceglieranno Gnv per raggiungere la Sicilia e visitare Palermo, una delle città più belle d’Italia, famosa per il celebre Palazzo dei Normanni del IX secolo e gli stupefacenti mosaici bizantini della Cappella Palatina, l’imponente Teatro Massimo e la Cattedrale del XII secolo, e i coloratissimi e tipici quartieri di Ballarò e Vucciria.

I turisti che prenoteranno un biglietto della società di navigazione, parte del gruppo Msc, per raggiungere Palermo da Genova, Napoli e Civitavecchia, pernottando quattro notti in una delle strutture ricettive aderenti, ne pagheranno solo tre: la quarta notte sarà gratis.

«Abbiamo ritenuto opportuno –dichiara Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo- per prolungare le opportunità di vacanza, includere nella nostra offerta di soggiorno, il mercato generato dal flusso marittimo, instaurando un ulteriore rapporto di collaborazione con un interlocutore importante del trasporto turistico per la nostra destinazione come Gnv. L'offerta dell'associazione degli albergatori, già collaudata sul volato, in questo modo allarga la platea dei potenziali visitatori contribuendo a incentivare il prolungamento dei soggiorni».

«Con questa iniziativa -aggiunge a sua volta Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv- si rafforza la sinergia con il capoluogo siciliano, che per noi rimane una delle mete più belle e importanti: con i collegamenti giornalieri da Genova e Napoli e il bisettimanale con Civitavecchia, offriamo la possibilità ai passeggeri di raggiungere comodamente Palermo e grazie all’accordo esclusivo con Federalberghi Palermo garantiamo loro un servizio in più, con la possibilità di prenotare il viaggio e il pernottamento da un’unica piattaforma, e incentivando il turismo in modo sicuro e facile, grazie ai protocolli di sicurezza di bordo, alla nostra Carta dei servizi e alla certificazione del Rina Biosafety Trust Certification ».