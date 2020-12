Nuovi treni, ferrovia di montagna e galleria: così si viaggia in Svizzera

Con la messa in funzione della galleria di base del Ceneri, lunga 15,4 chilometri, la Svizzera corre su un unico treno e le distanze in Europa si accorceranno ancora di più. Dopo la galleria di base del San Gottardo (57 km), inaugurata nel 2016, quella del Ceneri completa la Nuova Ferrovia Transalpina (Nfta). La ferrovia di pianura ininterrotta da Altdorf a Lugano diventa così realtà. Poiché su questa tratta i treni possono raggiungere velocità di 250 km/h, i tempi di percorrenza tra Zurigo e Milano si accorciano da 3 ore e 40 minuti a 3 ore e 17 minuti. Inoltre, sono previsti nuovi collegamenti per Genova e Bologna. Un’alternativa comoda, rapida ed ecologica per passeggeri e merci. E al viaggio attraverso laghi, ghiacciai e la soffice neve garantisce il nuovo Winter Magic Tour. Partendo da Lucerna, l’itinerario passa da Interlaken e arriva a Zermatt, ai piedi del Cervino. Dopodiché, il Glacier Express e il Bernina Express accompagnano i loro passeggeri attraverso la magica cornice invernale di St. Moritz, tra paesaggi altrimenti impossibili da raggiungere nei mesi più freddi.

Città pulsanti, edifici storici e un’ampia selezione di attività naturalistiche e per il tempo libero: tutto questo si può vivere con il Treno Gottardo. Equipaggiato con zona bistrò e area per famiglie, il nuovo treno parte ogni ora da Zurigo, Basilea e Lucerna per raggiungere Locarno. Circondati dal massimo comfort, gli ospiti costeggiano laghi e valicano montagne sulla storica tratta panoramica del San Gottardo, sino ad arrivare all’assolato Ticino e alla cittadina di Locarno. Tutta la varietà della Svizzera in un unico treno.

Quarantasete minuti in meno poi per arrivare sullo Jungfraujoch, la stazione ferroviaria più alta d’Europa. È ciò che accadrà con l’orario 2020/21, a partire dall’inaugurazione della nuova V-Bahn. Il mega-progetto nella Regione della Jungfrau è stato così chiamato per il suo percorso a forma di V. Dal terminal a Grindelwald, una cabinovia da 10 posti porta sul Männlichen (aperto già da dicembre 2019) e una 3S-Bahn (funivia a 3 funi) conduce direttamente sul ghiacciaio dell’Eiger. Grazie al cosiddetto “Eiger Express”, il tempo di percorrenza da Interlaken allo Jungfraujoch si riduce da 2 h 17 min a solo 1 h 30 min, con vantaggi su tutta la linea.