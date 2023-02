Tokyo, cosa vedere? Le attrazioni da non perdere

Tokyo, tutti i suggerimenti per vivere al meglio il tuo prossimo viaggio

Tokyo, la capitale del Giappone, è una delle città più abitate al mondo: con una popolazione di oltre 13 milioni di abitanti, è a tutti gli effetti una metropoli vibrante e in continua evoluzione. La città è famosa per i suoi grattacieli, i quartieri di moda e la tecnologia all'avanguardia, un mix che offre un'infinita varietà di esperienze culturali, a cui si aggiungono la cucina giapponese, i templi e i santuari antichi, i negozi di elettronica e i musei d'arte moderna.

Con la sua combinazione unica di antichità e innovazione, Tokyo è una destinazione popolare per i viaggiatori di tutto il mondo ed offre un’esperienza unica ai visitatori grazie al suo connubio tra storia, cultura, tecnologia e intrattenimento.

Se cerchi dei voli per Tokyo, puoi visitare il sito di China Airlines e consultare le migliori offerte per il Giappone. Dopo aver prenotato il viaggio, non ti resta che stilare una lista delle attrazioni più popolari della meta obbligata per chi viaggia in Giappone. Ripassiamole insieme.

Tempio Senso-ji

Fondato nel 628 d.C., il Tempio Senso-ji è considerato il tempio buddista più antico di Tokyo e uno dei più importanti del Giappone. Situato nel quartiere di Asakusa, comprende diverse strutture tra cui la Pagoda a tre piani, il Portale di Kaminarimon e il Padiglione d'Oro. La sua architettura combina stili tradizionali giapponesi e cinesi e viene visitato da turisti e pellegrini per tutto l'anno.

Shibuya Crossing

Il Shibuya Crossing è uno dei più famosi incroci pedonali di Tokyo, situato nel quartiere di Shibuya. Conosciuto anche come Scramble Crossing, è famoso per la sua vista aerea che mostra centinaia di persone che attraversano contemporaneamente le strade in tutte le direzioni. Il passaggio pedonale è circondato da enormi schermi pubblicitari ed è costantemente affollato di persone, rendendolo un luogo iconico della vita notturna di Tokyo. Il Shibuya Crossing è un must-visit per i turisti che cercano di catturare la frenesia della metropoli.

Palazzo Imperiale

Costruito nel 1888, il Palazzo Imperiale di Tokyo è la residenza ufficiale dell'Imperatore del Giappone. Il palazzo comprende numerosi edifici, giardini e cortili, visitabili solo durante alcuni periodi dell'anno e solo per alcune parti, come il Museo e il Giardino Imperiale. Il resto del complesso è riservato alla famiglia imperiale e alle cerimonie ufficiali.

Tokyo Skytree

Il Tokyo Skytree è una delle torri televisive più alte del mondo. Con un'altezza di ben 634 metri, infatti, è superata solo dalla Burj Khalifa di Dubai. Si tratta di un'attrazione turistica popolare, con due piattaforme di osservazione all'ultimo piano, che offrono una vista panoramica sulla città di Tokyo e dintorni. Il Tokyo Skytree fu costruito per sostituire la vecchia antenna radiofonica di Tokyo Tower come principale fonte di segnale televisivo per la regione di Kanto. È diventato poi uno dei simboli più riconoscibili della città.

Ueno Park

Il Ueno Park è un grande parco pubblico situato nel quartiere di Ueno, al cui interno sono presenti diversi musei, tra cui il Museo Nazionale di Tokyo e il Museo di Arte di Ueno, così come il Santuario di Kan'ei-ji e il Lago di Shinobazu. Il parco è anche famoso per i suoi giardini di fiori di ciliegio, che attirano migliaia di visitatori durante la stagione della fioritura dei ciliegi, nota come Hanami. Luogo ideale per passeggiare, rilassarsi e ammirare la bellezza naturale e culturale di Tokyo, al suo interno si possono ammirare fontane, statue, teatri all'aperto e altre attrazioni.

Tsukiji Fish Market

Uno dei più grandi mercati ittici del mondo, con un'ampia gamma di prodotti freschi e specialità culinarie giapponesi, il Tsukiji Fish Market nel 2018 è stato trasferito in una nuova posizione a Toyosu, ma il mercato esterno è ancora in piena attività. Famoso per la sua attività frenetica e la sua vasta selezione di pesce fresco e prodotti del mare, è una tappa irrinunciabile per chi desidera visitare il Giappone.