Virus. Per la fine della pandemia pronta un’indagine sull’operato di Trump

E’ già armato dai democratici un’altro ‘siluro’ al Presidente Trump.Lo ha annunciato Nancy Pelosi, portavoce

della Camera. La ‘nemica’ politica del Presidente, quella per intenderci che strappò’ platealmente il discorso alla Nazione di Trump in diretta nazionale, ha promesso un’indagine, alla fine della pandemia, per determinare se il Presidente ha seguito le indicazioni del mondo degli esperti sanitari e soprattutto quanto sapeva e quando sapeva riguardo lo tsunami che stava arrivando.

‘La negazione per giorni della crisi da parte del Presidente-secondo Pelosi-è stata mortale. Per settimane ha minimizzato la gravità del problema. Mentre lui ‘nascondeva’ il problema la gente moriva’. Quello che per Nancy Pelosi è ora importante avere a disposizione più test. Solo dopo si potrà identificare nelle nuove linee guide le aree ad alto medio e basso rischio.

Sotto accusa il 'negazionismo' iniziale di Trump sulla pandemia.

Un’accusa pesante in parte ridimensionata dal commento di Joe Biden, compagno di partito della Pelosi e probabile prossimo avversario di Trump nella corsa alla Presidenza. Sul commento della ‘collega’ ha detto che ’penso sia un po’ troppo duro’. Mentre ha invece criticato a Trump sia il troppo lungo ‘negazionismo’ del problema e sia il ritardo con cui è stata attivata la Defense Production Act, legge di guerra che obbliga le aziende a riconvertire la produzione su prodotti strategici, in questo caso ventilatori al primo posto.

Mentre la preoccupazione maggiore viene dalle dichiarazioni dello scienziato Anthony Fauci numero uno del team di crisi della Casa Bianca e volto riconosciuto e stimato dal Paese che in diretta alla CNN ha detto che ’in questa epidemia ci potrebbero essere nel Paese 100000 morti e milioni di contagi’.

Poi subito dopo ha cercato di correggersi parlando di 100000 o 200000 ‘casi’ ma, i numeri di oggi rilevano 125000 infezioni con oltre 2100 vittime.

‘Nessuno Stato, nessuna area del Paese sarà risparmiata’ rincara la dose di preoccupazioni la Dr.Deborah Birx, altro volto noto agli americani in questa crisi.

Entrambi i luminari hanno però concordato sul fatto che la maggioranza della popolazione ha leggeri o moderati sintomi con febbre e tosse. In alcuni casi leggere polmoniti e in altri minori ma più gravi polmoniti che richiedono il ricovero.

Fauci ha anche sostenuto, contraddicendo le parole del suo stesso Presidente, che ‘questa malattia ‘avrà molti più costi in vite umane della normale influenza stagionale’.

Domani si attendono nel briefing dell’unità di crisi della Casa Bianca le nuove linee guide relative alla ‘social distancing’ e soprattutto alle aree cosiddette ad alto medio e basso rischio.

E soprattutto si potrà capire se il Presidente si è convinto o meno che la riapertura del Paese a Pasqua potrebbe essere davvero un grande azzardo.