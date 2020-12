A NATALE PIU' BUONI, MA ANCHE PIU' BELLI - I RITOCCHINI DI DVORA ANCONA

A Natale siamo tutti più buoni…ma anche più belli!

Quale migliore occasione di questa per donare un trattamento medico estetico DVORA e arrivare in forma smagliante alla notte della Vigilia!

Ecco tante idee consigliate dalla Dott.ssa Dvora Ancona, sia per LUI che per LEI all’insegna del benessere e della bellezza, per un aspetto impeccabile!



PER LUI:



- NO BAG: il nuovissimo trattamento occhi dalla Korea, un’alternativa non chirurgica, per rimuovere definitivamente il grasso dalla borsa della palpebra inferiore e superiore degli occhi;

- COOLSCULPTING: un’innovativa apparecchiatura che elimina con il freddo le cellule adipose da pancia e fianchi, con risultato efficace in una sola seduta;

- BIORIVITALIZZAZIONE DEL CUOIO CAPELLUTO: la soluzione medica migliore, semplice e rapida per contrastare la caduta dei capelli e renderli finalmente più folti e più forti.