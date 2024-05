Abito Peonie di Antonio Riva Milano al Museo della Seta di Como

La Maison Antonio Riva Milano nasce più di venticinque anni fa sul lago di Como, ridefinendo l’alta sartoria italiana e unendo il suo inconfondibile spirito creativo alla tradizione. E proprio lo stretto legame con Como e con la sua tradizione serica si è mantenuto inalterato nel tempo. Gli abiti sono interamente made in Italy, a partire dai tessuti acquistati dai più noti setifici comaschi e lavorati nella manifattura di Garlate dove si svolge l’intero ciclo produttivo, dalla modellistica alla sartoria e al controllo qualità.Da questa intensa connessione è emersa l’idea di Antonio Riva di realizzare una stampa su seta che richiamasse il sapore del giardino fiorito di peonie a primavera. Con la stampa Peonia il direttore creativo ha poi realizzato un abito scultoreo dal volume ampio in cui le linee iconiche di Antonio Riva si fondono proprio con la stampa peonia, fiore preferito dal couturier.L'abito realizzato drappeggiato 16 foulard di seta 90x90 con l’esclusiva stampa peonia è stato offerto in dono al Museo della seta durante la cerimonia inaugurale in programma il 15 Maggio con la partecipazione di Giovanna Baglio presidente Museo della Seta di Como e vari giornalisti che hanno visitato il museo. Il capo rimarrà esposto fino al 23 Maggio 2024 come parte della mostra evento Petali di Seta, un’esposizione temporanea frutto di un’attenta selezione di disegni e accessori provenienti dall’Archivio del Museo. Il Museo della Seta di Como è l’unica istituzione museale al mondo in grado di raccontare l’intero processo di produzione, dal baco da seta ai filati colorati, dalla stampa a mano alle collezioni di moda. Il Museo raccoglie, custodisce ed espone le testimonianze della tradizione produttiva tessile comasca, come macchine, oggetti, documenti, campionari e strumenti di lavoro provenienti dalle lavorazioni tessili che hanno dato vita all’età dell’oro della seta a Como. In ogni sala è allestito un ciclo lavorativo specifico ed il percorso espositivo illustra, anche con l'impiego di manufatti tessili, il progresso dell'industria serica nei suoi aspetti scientifici, tecnologici e creativi.



Servizio realizzato da Nick Zonna