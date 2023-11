Al via la partnership tra Culturatela e Evening

Culturatela, startup CultTech che innova il mondo della cultura con AI e Big Data mettendo a disposizione di pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali ed enti privati un portale della cultura all-in-one, stringe una partnership con Evening, startup in ambito RetailTech specializzata nella dematerializzazione di scontrini e biglietti d’ingresso attraverso l’utilizzo di QR code, aiutando i Retailer e i gestori di biglietteria a ridurre l’impatto ambientale, ridurre i costi di gestione e migliorare l’esperienza utente.

I dati di mercato ci dicono che attualmente, oltre il 90% dei musei italiani è poco digitalizzato e, nel 30% dei casi, mancano anche di una biglietteria online. I biglietti cartacei stampati dalle istituzioni culturali rappresentano sia un costo significativo per le strutture, sia un ingente spreco di carta; i numeri parlano chiaro: basti pensare che ancora oggi il 90% del totale dei biglietti emessi viene ancora stampato al botteghino.Non solo, se si considera l’impatto ambientale la situazione diventa ancora più complessa*: ogni anno in Europa vengono stampati oltre 250 miliardi di scontrini. Per la loro produzione è necessario l’impiego di 4.5 milioni di alberi all'anno - abbastanza per coprire 5+ mila campi da calcio - e più di 36 miliardi di litri d'acqua (abbastanza per 1.6+ milioni di persone). Inoltre, tale processo produttivo comporta l’emissione di oltre 625 mila tonnellate di CO2 all'anno (quante quelle emesse da 270+ mila macchine) e più di 230 mila tonnellate di rifiuti non riciclabili.

E proprio in quest’ottica la partnership tra le due aziende prevede l'attivazione di sinergie per offrire agli enti culturali un servizio completo di biglietteria online/offline, con l’adozione di tutte le tecnologie necessarie (sia software che hardware) per semplificare la gestione, ridurre i costi e minimizzare l’impatto ambientale. Attraverso questa collaborazione, i gestori dei luoghi culturali potranno aumentare la digitalizzazione, rendere più sostenibili le proprie strutture e con un risparmio relativo alla carta fino a circa 10mila euro l’anno.

L’emissione del biglietto digitale è resa possibile attraverso l’installazione di uno schermo al punto cassa e l’utilizzo di un sistema di stampa che, anziché produrre stampati cartacei, genera un QR-code univoco per ogni transazione.Ciò permette ai visitatori che acquistano il biglietto al botteghino di scansionare il QR code direttamente con la fotocamera del proprio smartphone, salvare il biglietto digitale sul telefono, condividerlo con i propri contatti o caricarlo su app specifiche e collegarsi direttamente al proprio sistema di recensione preferito (es., Google, Trustpilot e Instagram).

Inoltre, le pubbliche amministrazioni, le istituzioni culturali e gli enti privati attraverso il portale della cultura all-in-one di Culturatela.com potranno aver accesso all’utilizzo dei Big Data per analizzare i flussi turistici, allo sviluppo di strategie di marketing mirate sino ad arrivare alla pianificazione di percorsi interattivi e immersivi per i visitatori, grazie all’utilizzo dell’AI.

“Siamo orgogliosi di aver concluso un accordo con un player così strategico come Evening. L’obiettivo è aumentare la digitalizzazione e ridurre l’impatto ambientale in un settore, spesso, ancora molto tradizionale come quello della cultura. Affrontare le sfide legate alla digitalizzazione e alla sostenibilità nei beni culturali è un percorso impegnativo ma è l’unica strada possibile per far sì che l’immenso patrimonio storico e artistico italiano possa essere fruibile da parte di tutti, nel rispetto del pianeta e di tutti coloro che lo abitano, e noi – insieme - siamo determinati a fare la nostra parte in questa importante missione”, dichiara Vincenzo Paduano, CEO e co-founder di Culturatela.

“Sin dal primo incontro con il team di Culturatela sono state evidenti le sinergie che l’unione delle due soluzioni avrebbe potuto generare. Offrire soluzioni che rendano semplice ed economicamente vantaggiosa l’adozione di pratiche sostenibili e digitali, sia per le istituzioni che per i cittadini, è per noi sempre stato un aspetto fondamentale ed anche nella condivisione di tali valori abbiamo trovato in Culturatela un vero partner,” afferma Giacomo Malandrino, CEO & co-founder di Evening.

Culturatela è una startup CultTech innovativa, fondata nel 2018 ad Avellino da Vincenzo Abbatantuoni, Angelo Paduano e Vincenzo Paduano, che lavora accanto pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali ed enti privati attraverso una soluzione SaaS e Marketplace che semplifica a 360° l’intera gestione e promozione dei luoghi della cultura italiana: dalla gestione dei ticket paperless, all’utilizzo dei Big Data per analizzare i flussi turistici, allo sviluppo di strategie di marketing mirate sino ad arrivare alla pianificazione di percorsi interattivi e immersivi grazie all’utilizzo dell’AI.

Tra le altre strutture supportate da Culturatela ci sono la Pinacoteca Civica di Ancona, il Teatro Sociale, il Museo Valtellinese di Storia e Arte, il Castello delle storie di montagna di Sondrio, il Museo Abbaziale di Montevergine a Mercogliano e a Velletri: l’Area Archeologica SS Stimmate, il Museo civico di geopaleontologia, il Museo civico-archeologico O. Nardini.

Evening è una startup in ambito RetailTech lanciata nel 2022 da Giacomo Malandrino, Nicolò Gionfra e Luigi Di Trocchio.La soluzione proposta prevede la digitalizzazione di scontrini e biglietti cartacei attraverso QR-code scannerizzabili da clienti e visitatori semplicemente con la fotocamera dello smartphone, così da migliorare l'esperienza utente in cassa, mantenere un alto livello di privacy ed evitare lo spreco di carta. Inoltre, a partire da tale processo di digitalizzazione, Evening sfrutta questa nuova interazione digitale che avviene al punto cassa per costruire degli ulteriori servizi (es., marketing, analytics).

