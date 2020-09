Alitalia,De Micheli: newco in prossimi giorni, forte discontinuità col passato

Per la nascita della nuova Alitalia e' 'una questione di qualche giorno e,quindi, spero davvero di avere novita' verso la meta' della settimana'. Cosi' il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, arrivando a Villa d'Este a Cernobbio dove interverra' al Forum Ambrosetti.

'Anche questo - aggiunge - non e' un dossier semplice. Appare una cosa quasi scontata ormai, invece, come sapete, basta che vi guardiate indietro rispetto alla storia di Alitalia, e' una cosa molto complessa che pero' credo vedra' la luce nei prossimi giorni'. Il ministro conferma che la newco nascera' senza i debiti pregressi della vecchia compagnia. Quanto alla dotazione di capitale, 'adesso dobbiamo costituire la societa', che ha delle linee guida approfondite sul piano industriale.

La societa' produrra' in 30 giorni un piano industriale dettagliato partendo dalla legge che dice che la prospettiva di capitalizzazione e' di tre miliardi. Di conseguenza - assicura - in quel piano industriale ci saranno una serie di previsioni di discontinuita' rispetto all'Alitalia di prima'. In piu', il piano includera' 'alcune scelte strategiche rispetto alla novita' del mercato di adesso, che e' la vera grande questione che alla fine ci ha convinto a rilanciare in questo modo sul futuro del traffico aereo italiano'.