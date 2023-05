Ascolti TV, Al Bano a 80 re degli ascolti, da solo batte i tre talk

Ascolti TV ieri 23 maggio 2023: DiMartedì è il primo talk con 1.18 milioni di spettatori per il 6,9% di share

Canale 5 stravince negli ascolti TV del martedì con Al Bano – 4 Volte 20, il concerto evento per il compleanno di Al Bano, che ha appassionato 3.109.000 spettatori pari al 20.8% di share. Jasmine Carrisi, figlia del cantante, recentemente ha dichiarato che i media hanno esagerato nel riportare i retroscena del divorzio dei genitori. Secondo posto per Rai1 con la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2, vista da 2.756.000 spettatori pari al 16.1% dio share. L’ultima puntata stagionale de Le Iene su Italia 1 si piazza sul gradino più basso del podio con 1.204.000 spettatori pari al 9.2% di share.

Per qunto riguarda gli ascolti TV ieri 23 maggio 2023 per le altre reti: I Magnifici 7 su Rai2 con 793.000 spettatori (4.6%), CartaBianca su Rai3 con 832.000 spettatori (5%), Fuori dal Coro su Rete 4 con a.m. di 776.000 spettatori (5.3%), diMartedì su La7 con 1.180.000 spettatori (6.9%), la prima puntata di Viaggi Pazzeschi su TV8 con 408.000 spettatori (2.4%), Parker sul Nove con 335 .000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 23 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 è invece in prima posizione per gli ascolti TV ieri 23 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.179.000 spettatori con il 22.7% di share. Affari Tuoi raccoglie 5.122.000 spettatori con il 25.6% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.484.000 spettatori (17.5%), NCIS su Italia 1 con 1.176.000 spettatori (6.1%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.289.000 spettatori (6.9%), Stasera Italia su Rete 4 con 796.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 701.000 spettatori (3.5%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.451.000 spettatori (7.4%).