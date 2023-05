Al Bano sulla rottura con Romina Power: "Colpa delle canne: ne fumava troppe"

Al Bano sulla rottura con Romina Power: "Fumava ed era allegra: finito l’effetto si intristiva e piangeva"

Al Bano Carrisi, 80 anni il prossimo 20 maggio, ripercorre in un’intervista a Oggi la sua vita e la sua carriera. Sollecitato dalla cover del marzo 1999 con l’annuncio in esclusiva della separazione da Romina Power, rivela: "Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine".

Ma Al Bano parla anche dell’inizio del loro legame, nel 1969. "Nessuno sapeva di noi, ma Cannes pullulava di paparazzi. Finire su Oggi, ora lo ammetto, mi fece piacere. Era un modo autorevole per ufficializzare la nostra storia".