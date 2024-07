Assalto a un portavalori nel Brindisino: spari e auto in fiamme. VIDEO

Una rapina in pieno giorno nel Brindisino: un portavalori è stato svaligiato da un gruppo di malviventi che hanno anche sparato colpi di arma da fuoco e incendiato diverse vetture

Un furgone portavalori che trasportava soldi contanti è stato assaltato questa mattina, giovedì 4 luglio, nel Brindisino, lungo la strada statale 613, all'altezza di Torchiarolo. La rapina è stata messa in atto da un gruppo di malviventi che, per impedire l'intervento delle forze dell'ordine, hanno sparato colpi di arma da fuoco e incendiato diverse vetture su entrambi i lati della strada. Sembra che questi uomini avessero il volto coperto da un cappuccio e fossero armati di un Kalashnikov. Fortunatamente, tra le guardie giurate a bordo del portavalori, di proprietà della ditta Battistoli (l'ex Securitalia), non ci sarebbero feriti, almeno stando alle prime informazioni fornite da fonti investigative all'agenzia di stampa Ansa.

Dopo il colpo, la banda è scappata nelle campagne circostanti dove sono stati trovai 300 euro, probabilmente persi durante la fuga. In totale sono stati dati alle fiamme sei mezzi, tra cui un furgone, cosa che ha provocato il blocco della strada, particolarmente trafficata dai turisti diretti in Salento. L'Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) fa sapere che la statale 613 è stata "temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni", con uscire obbligatorie "in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17,000". Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza. Il loro compito sarà quello di compiere i rilievi per risalire ai responsabili della rapina e ristabilire la viabilità. La rapina è stata segnalata ai militari dagli automobilisti che transitavano sulla strada.