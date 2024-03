Bagni di suono o scrub al caffè?

Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del Garda, non è un centro benessere come tutti gli altri. Immerso in un parco con ulivi secolari, caratterizzato da una cupola d'acciaio e vetro, Gardacqua ospita una SPA di oltre 1700 MQ, piscine interne ed esterne, beauty center in cui regalarsi trattamenti e massaggi bar, ristoranti ed aree kids dedicate ai più piccoli. Il centro propone esperienze di benessere d'eccellenza: Sauna Finlandese con cromoterapia, Bio Sauna, Bagno Salino, Bagno Turco, Percorso Kneipp… Tutto questo c'è, a Gardacqua, ma non racconta il cuore della proposta.

A che se è non è facile spiegarlo a parole, ciò che davvero fa la differenza è l'attenzione globale al benessere fisico, mentale e spirituale degli ospiti da parte di tutto lo staff coordinato da Paola Buratto. E' per questo che viene frequentata con costanza da persone di tutto il Nord Italia e non solo.

A Gardacqua, in poche ore, si può iniziare davvero a rigenerarsi, partendo magari dal potere del suono. Infatti, nella Dream Room ci si godono regolarmente bagni di suono con strumenti affascinanti come le campane circolari in cristallo o il Didgeridoo, originario delle popolazioni aborigene dell'Australia settentrionale. Il suono ha un potere magico che spesso, tra stress quotidiano e musica ‘commerciale’, non riusciamo più a percepire. Come tutti i professionisti di Gardacqua, anche si occupa di far vivere bagni di suono è un vero esperto di materia, spesso sono musicoterapeuti. Perché certe pratiche funzionano solo se ogni dettaglio è curato alla perfezione.

Ad esempio, il 17 aprile 2024 Marina Bonetti (nella foto), concertista e e musicoterapeuta attiva in tutto il mondo (è appena tornata da un tour in Argentina ed è specialista in arpe antica e voce - www.marinabonetti.com), proporrà un'esperienza particolare: bagni di suono con arpa e strumenti vibrazionali (3 ore di spa e 2 ore di bagni di suono 42 euro, 2 ore di bagni di suono 20 euro).

Nel bagno turco, ecco invece gli scrub, per rigenerare la propria pelle: al caffè oppure al mirtillo o alla vaniglia. Gli aufguss meister, i maestri di sauna, variano con il passare delle ore, così l'ospite può rilassarsi in modo sempre diverso.

Va poi sottolineato che Gardacqua segue da tempo la filosofia della tradizione nordica. E' una Spa naturista, ovvero all’interno degli ambienti caldi non è consentito l’utilizzo del costume: ad alte temperature infatti alcuni tessuti possono rilasciare sostanze tossiche. Non è però uno spazio nudista: c’è l’obbligo di coprirsi nelle aree di passaggio tra un ambiente e l’altro. Al Welcome Desk sono disponibili teli, ciabatte e accappatoi, così che gli ospiti possano pensare solo a rilassarsi.

Il relax a Gardacqua, tra l'altro, ha prezzi davvero accessibili, pensati per chi ha voglia di ritagliarsi tempo per sé. Una intera giornata in Spa costa 29,50 euro dal lunedì al giovedì, 34,50 dal venerdì alla domenica, con la possibilità di regalarsi 3 ore di benessere a 27,50 euro dal lun. al giov. e a 29,50 nel weekend. Massaggi e trattamenti beauty ovviamente si pagano a parte, ma gli scrub sono sempre inclusi. Inoltre, esperienze come i bagni di suono sono spesso inclusi, oppure hanno prezzi accessibili (20 euro a persona). Ci sono poi interessanti abbonamenti a coppie: 5 + 5 ingressi giornalieri costano ad esempio 280 euro.