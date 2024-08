Bergamo: prima ruba, poi tenta di violentare una donna, arrestato un 16enne "senza freni inibitori"

Prima ruba, poi tenta di violentare una donna: arrestato un 16enne

Un ragazzo di 16 anni, di origini marocchine, è stato arrestato nella Bergamasca dopo aver commesso, nell’arco di due ore, una rapina in un’abitazione a Ranica e un tentativo di violenza sessuale ai danni di una donna. Il Gip del tribunale dei minori di Brescia ha convalidato l’arresto, sottolineando la "chiara inclinazione a delinquere" del giovane e la totale "assenza di freni inibitori". Le gravi esigenze cautelari e il pericolo di recidiva, legati alla pericolosità dimostrata, hanno giustificato la decisione di mantenerlo in carcere.

Un passato di reati

Sebbene formalmente incensurato, il giovane era già stato arrestato il 31 luglio a Milano per furto aggravato e il 7 giugno per spaccio. Inoltre, ha riferito di aver scontato un periodo di detenzione in Belgio per furto. Secondo l'ordinanza, i procedimenti pendenti non hanno avuto alcun effetto deterrente, dimostrando la propensione del ragazzo a delinquere e l'allarme sociale che le sue azioni suscitano.