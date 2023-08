Biagio d'Anelli contro le Web Star

Sono tante, oramai, le tendenze che dominano e trasformano a loro piacimento il lifestyle contemporaneo. Dalla moda ai viaggi, passando per il cibo e le challenge goliardiche, la maggior parte di esse si sviluppa sulle piattaforme virtuali e il più delle volte non riscontrano il consenso sperato. Tra queste, ad esempio, si ravvisa il fenomeno dei cosiddetti “travel blogger”, viaggiatori che condividono in rete con costanza un diario in cui raccontano le proprie esperienze e avventure, spesso e volentieri accompagnate da recensioni utili per i turisti. Molti di loro, però, non sono degli autentici appassionati. Al contrario, è divenuto sempre più frequente incappare in influencer che utilizzano i propri canali virtuali per dispensare consigli per le vacanze agli utenti. E fin qui, nulla di strano, se non fosse che in molti ricorrono a tale metodo per poter usufruire gratuitamente dei servizi offerti dalle località turistiche in cambio di qualche sponsorizzazione su Instagram.

Un atteggiamento che non passa di certo inosservato agli internauti più arguti e che puntualmente suscita numerose polemiche, soprattutto alla luce della crisi economica in corso, le cui ripercussioni stanno gravando duramente sulle spalle degli italiani. L’ultima, quella sollevata da Biagio D’Anelli che, con un lungo post sul suo profilo ufficiale, si è scagliato contro quelle web star che si rendono protagoniste di determinati episodi.

Talent scout, dj e opinionista televisivo, D’Anelli si è sempre contraddistinto sulla scena dello spettacolo italiano per il suo essere pungente e senza peli sulla lingua. Ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando al Grande Fratello 11, per poi collaboratore per gli scherzi de "Le Iene" e far ritorno, qualche anno più tardi, all’interno della casa più spiata d’Italia nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Oggi, invece, lo ritroviamo particolarmente attivo sui social media, dove non perde occasione per esprimere la propria opinione e farsi sentire. Esattamente come ha fatto nei giorni scorsi, criticando aspramente i suddetti “travel blogger improvvisati”, accusati di ricorrere alla pubblicità multimediale pur di non dover sostenere interamente i costi di una permanenza in un villaggio turistico.

“Vedo influencer (parolone)– si legge nel post -che si lamentano del pessimo servizio che ricevono quando vanno in vacanza a Scrocco ripeto a "SCROCCO" in vari villaggi turistici o alberghi che li ospitano (mi spiace per queste strutture che ci rimettono anche i soldi). Quando viaggiate mie cari "influencer" mettetevi la manina in tasca. E PAGATE le vacanze che pubblicate in giro per L'Italia! Nei locali, alberghi, lidi balneari c'è gente che lavora sotto il sole e va pagata!!! Sennò restate a casina e fatevi i selfie nel vostro bagno”.

Che dire, un’osservazione severa, ma giusta, perché tale modo di fare porta unicamente danni alle strutture. Al momento, però, non ci è dato sapere a chi si sia riferito Biagio, ma conoscendolo presto ci saranno nuovi ed interessanti sviluppi. Quel che è certo è che il suo commento ha riscontrato l’approvazione di migliaia di utenti e di svariati volti noti dello show business nostrano, tra cui anche l’opinionista di Uomini & Donne Tina Cipollari, la quale si è complimentata con D’Anelli con un sonoro: "Sei la voce del popolo”.