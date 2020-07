La Rivelli offende la d’Urso, un gesto che non ci lascia “Muti”

Lato B (quasi) sempre in bella mostra. Sul profilo di Naike Rivelli (la figlia di Ornella Muti) le foto osè sono un must. Quasi una provocazione. Basta fare due clic per avere la prova del nove. Una foto dopo l’altra, a colpi di post, la Rivelli non rinuncia ad uno scatto col wrustel in bocca, con la banana o con una serie di tanga davvero minimali. Forse solo per fare il pieno di like. Forse solo per avere un momento di gloria con un po’ di spazio su google.

E da quel pulpito arriva la predica, verrebbe da dire. Perché la Rivelli - improvvisamente- ha attaccato Barbara d’Urso. Un attacco eccessivo e fuori luogo. Adesso tutto si sposta in tribunale a colpi di carte bollate e avvocati. Rewind. La Rivelli è stata denunciata per diffamazione dopo detto sui social che la D'Urso avrebbe un amante segreto negli studi di Cologno Monzese. Una notizia falsa. Totalmente. Non ci sono prove di quello che dice la Rivelli: la d’Urso, da anni, è sempre stata lontana da qualsiasi tipo di gossip.

Poi la figlia della Muti ha rincarato la dose con un video-parodia (squallidissimo) contro la conduttrice di Canale5 attaccandola pesantemente (meglio, per garbo ed eleganza, non ripetete il contenuto). Da quale pulpito viene la "seconda predica": lei che pubblica foto mezza nuda sale in cattedra, pontifica, e attacca la d'Urso.

E in tutta questa sceneggiata la Muti sui social, mentre sua figlia cerca di dare il meglio di sé improvvisandosi attrice, rimane “in regia” dietro ad uno smarthone. Nascondendosi dietro ad un dito. Commenti e risatine: tutto troppo strano. Tutto inutile.

Perché attaccare una professionista della tv in questo modo? Perché offendere utilizzando i social come se fossero un'arma? La d'Urso, oltre ad essere un volto della tv, è una mamma. Bisognerebbe ricordarlo. Sempre. Il web, per fortuna, si schiera con Barbarella. Difesa totalmente dagli utenti che, sapientemente, fanno la scrematura di quello che leggono.