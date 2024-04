Lamborghini Urus SE: l'icona dei super SUV diventa ibrida

Con il debutto dell'Urus SE, Lamborghini apre una nuova era nella storia dei Super SUV.

Presentato in anteprima alla Volkswagen Group Media Night e successivamente all'Auto China Beijing 2024, l'Urus SE rappresenta la prima incursione del marchio nel segmento dei veicoli ibridi plug-in.

Dotato di un powertrain ibrido che eroga una potenza totale di 800 CV, l'Urus SE stabilisce nuovi standard nel suo segmento per potenza e prestazioni. La combinazione del motore 4.0 V8 biturbo con un motore elettrico permette all'Urus SE di offrire una guida entusiasmante con un'autonomia superiore a 60 km in modalità completamente elettrica. Questo avanzamento tecnologico non solo migliora l'efficienza energetica, ma riduce anche le emissioni di CO2 dell'80%, in linea con la strategia di sostenibilità 'Direzione Cor Tauri' di Lamborghini.

Il design dell'Urus SE è stato completamente rinnovato per enfatizzare la sportività e l'efficienza aerodinamica. Il nuovo cofano, ispirato alla Revuelto, e le modifiche aerodinamiche migliorano la stabilità e riducono la resistenza, contribuendo a prestazioni superlative. Il design interno segue la filosofia "feel like a pilot" di Lamborghini, con una nuova Human Machine Interface e una plancia rinnovata che accentuano il lusso e la modernità del SUV.

L'Urus SE offre diverse modalità di guida che adattano il comportamento del veicolo a diverse situazioni stradali. Queste includono configurazioni dedicate alla guida su strada, pista e su terreni più sfidanti come neve, sabbia e terra. Innovazioni come il ripartitore di coppia centrale e il differenziale autobloccante a controllo elettronico migliorano ulteriormente la trazione e la dinamica di guida, rendendo l'Urus SE agile su qualsiasi superficie.

Lamborghini continua a spingere i confini della personalizzazione con l'Urus SE. Con più di 100 opzioni di colore esterno e numerose configurazioni interne, i clienti possono creare un veicolo che rifletta perfettamente il loro stile personale. Il programma Ad Personam offre possibilità ancora più esclusive per personalizzare ogni dettaglio del SUV.

L'introduzione dell'Urus SE rappresenta un importante passo avanti per Lamborghini, dimostrando che è possibile unire l'eccellenza nel design e nelle prestazioni con la responsabilità ambientale. Con il suo potente motore ibrido, design innovativo e configurazioni di guida versatili, l'Urus SE è pronto a dominare il segmento dei Super SUV, portando l'esperienza di guida Lamborghini a un nuovo livello di eccellenza e sostenibilità.