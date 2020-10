Live non è la d’Urso, Lele Mora choc: “La verità su Morra....”

Quella di Lele Mora è una vera bomba. Che sgancia in diretta al Live non è la d'Urso. “Massimiliano Morra è stato fidanzato con un uomo importante per fare il Grande Fratello”, dice l'ex agente delle star.

Cala il gelo in studio. Lele Mora parla senza freni: "Me ne assumo la responsabilità". Rewind. La storia (finta) tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, entrambi nella casa del Gf vip come concorrenti, è stata smascherata proprio da loro nella casa più spiata d'Italia. Si tratterebbe di un finto gossip, studiato a tavolino, per lavorare nel mondo della televisione.

E Lele Mora fa chiarezza: “Massimiliano è venuto alla finale del più bello d’Italia a Sanremo. Ha lavorato 3 anni con me. Ma gli ho detto: se vuoi fare la fiction devi andare da Tarallo. Lui, però, ha avuto una storia con un ragazzo che gli ha promesso di fargli fare il Grande Fratello. Vi dico che lui non è gay, lo assicuro. Ma vi dico anche che ce ne sono di ragazzi etero che per arrivare al successo si concedono alle delizie di qualche produttore”. Piomba il silenzio. E sui social volano gli hashtag.