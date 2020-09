Power Hits estate RTL102,5: “Karaoke” è il tormentone del 2020

Tormentone estate 2020. “Ma è uno scherzo?”, tuona Mara Maionchi (la regina della musica) appena legge il verdetto.

Il Power Hits estate di RTL102.5 - in un’arena di Verona incredibilmente illuminata con un gioco di luci spettacolare - per il quarto anno consecutivo incorona la canzone tormentone dell’estate. Quella più cantata, che piace a tutti: la più votata.

“Per l’ennesima volta, vincono I Boomdabashe Alessandra Amoroso con "Karaoke”, dice Mara Maionchi. “Il suono dell’estate (...) voglia di ballare (...). Ho voglia di ...”, sono le parole che tutti - in queste settimane - hanno cantato ovunque: spiaggia, città, montagna, in auto nel traffico con il volume della radio al massimo.

“Il suono delle tue risate nel primo giorno dell’estate” - come cantano Boombadash - Amoroso - hanno vinto. E anche convinto. Fuori d’artificio all’Arena di Verona, vuota per la prima volta. Senza pubblico. Ma le emozioni non sono mancate. Pelle d’oca. Brividi. In diretta dall’Arena di Verona l’evento più atteso dell’anno non ha deluso le aspettative. Ha regalato emozioni a tutti gli ascoltatori che, oltre alla radio, hanno seguito l'evento in diretta in tv (canale 36 RTL1025) oppure su Tv e SkyUno, oltre alle piattaforme web e social.

Questi tutti i vincitori della serata nelle diverse categorie:

"RTL 102.5 Power Hits Estate 2020" assegnato a "KARAOKE" di BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO.

“RTL 102.5 Power Hits – FIMI” al singolo italiano più venduto nel periodo giugno-luglio-agosto 2020 (dati GFK) assegnato a"KARAOKE" di BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO.

​“RTL 102.5 Power Hits – PMI” al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo giugno – luglio – agosto 2020 assegnato a “I’M ON MY WAY” di BOB SINCLAR.

RTL 102.5 Power Hits – SIAE” al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia – dal 22 giugno al 28 agosto 2020 – per i quali è stato compilato online il nuovo programma musicale di SIAE attraverso mioBorderò assegnato a "KARAOKE" di BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO.

​“RTL 102.5 Power HitStory 2020” assegnati a ZUCCHERO, TIZIANO FERRO, GIANNA NANNINI, BIAGIO ANTONACCI E GIANLUCA GRIGNANI.​

​“RTL 102.5 Power Hits Top Album” per l’album più venduto nel periodo agosto 2019 – agosto 2020, assegnato a PERSONA di MARRACASH.

“RTL 102.5 Power Hits Nel Mondo” assegnato a ANDREA BOCELLI.