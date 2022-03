Separazione-figli, trasferirsi senza il consenso dell'ex compagno è possibile?

Separazione e figli, la risposta dell'avvocato del Cuore

“Gentile Avvocato, mio figlio ha 5 anni e si chiama Luca. Sin dalla sua nascita, sono sempre stata io il genitore di riferimento. Il mio compagno, infatti, non si è mai minimamente preoccupato della cura, della gestione e dell’accudimento di nostro figlio. Viviamo in un piccolo comune, nel quale per me non ci sono prospettive professionali. Di recente, mi è stato proposto un lavoro interessante a Milano che mi permetterebbe di raggiungere l’indipendenza economica. Sono sicura che il mio compagno, se pur sia latitante da anni, si opporrebbe. Posso trasferirmi insieme a Luca senza il suo consenso?”

Quando due genitori si lasciano, i figli hanno il sacrosanto diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi. Si chiama diritto alla bigenitorialità ed è un principio cardine del nostro ordinamento giuridico. Essere genitore significa vantare diritti nei confronti dei propri figli e, allo stesso tempo, garantire loro il rispetto di imprescindibili doveri: oltre a quello di cura, educazione, istruzione, nonché quello di garantire al proprio figlio una sana ed equilibrata crescita psico-fisica, vi è anche quello di stabilire la residenza abituale del minore e, quindi, l’eventuale trasferimento in un’altra città.