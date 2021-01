Il grande cuore di Aviva Wines, ecco l’iniziativa solidale con Fedez

Una storia a lieto fine. Una storia che strizza l’occhio alla solidarietà. Ma, soprattutto, una storia che parla italiano. Infatti, grazie ad Aviva Wines, una bollicine colorata e brillante, nel mondo del jet-set torna un po’ di brio.

Andiamo per gradi. L’azienda Aviva Wines, tra le prime su Amazon per numero di vendite nel 2020, ha devoluto il 10% del ricavato dalla collaborazione con Fedez all’iniziativa “Scena Unita”, che supporta tutti gli operatori dello spettacolo rimasti a casa durante il 2020 a causa delle misure di contrasto al Covid19. Il settore, come si sa, ha avuto un calo vertiginoso di fatturato con danni irreparabili per milioni di famiglie italiane che lavorano nell’indotto. Aviva Wines, però, dopo aver fiutato la crisi nel settore ha deciso di scendere in campo. Un’iniziativa lodevole, che molti probabilmente non conoscono. E che dovrebbe fare scuola.

Molti personaggi dello spettacolo sono stati “pizzicati” sui social a brindare con le bollicine Aviva Wines. Fedez, tra l’altro sempre molto attivo in campo solidale, è stato uno di loro. Infatti, a cavallo tra novembre e dicembre 2020 ha collaborato con Aviva Wines con un risultato sorprendente.

Sicuramente la caratteristica di Aviva Wines è quella di essere una “bollicina” particolare, colorata. Nel quartier generale dell’azienda i dati del 2020 parlano chiaro: le bollicine colorate sono state il brand wine&spirits più venduto on line in Italia nell’anno appena concluso.

Aviva, che punta molto sull’e-commerce, ha inanellato performances da brividi anche su Amazon Italia posizionandosi come il brand più venduto all’interno delle categorie “spumante” e “champagne”. Una vera e propria laurea, attestazione di qualità e affidabilità per l’azienda.