Dai sussidi ai nuovi posti di lavoro per i giovani. Le proposte di Draghi

Come ha scritto il giornalista economico Ferdinando Giugliano, Mario Draghi unisce keynesismo a liberismo classico quando sostiene che l’intervento straordinario dei governi è giustificato, ma sarà sostenibile soltanto se creerà “debito buono”.

Nel corso della conversazione avuta un paio di giorni fa con Filippo Crea, cardiologo dell’Università Cattolica, durante il Congresso Escardio, Mario Draghi ha ribadito la sua posizione: "I sussidi dovranno scendere, ma allo stesso tempo si creeranno posti di lavoro per i giovani" citando anche la digitalizzazione come uno dei temi ai primi posti nell’agenda che i governi dovrebbero stilare. È la seconda volta che Mario Draghi accenna al tema delle nuove generazioni: lo ha fatto recentemente anche al Meeting di Rimini: "Privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza ..."

Intervista ad Alessia Potecchi

Alessia Potecchi è Responsabile Dipartimento Banche, Fisco e Finanza del Pd Metropolitano di Milano

Cara Alessia, la presenza di Draghi sulla scena italiana costituisce un elemento di grande conforto per il nostro Paese. Condividi queste sue ultime affermazioni?

"Davanti a circostanze imprevedibili - è stato detto e ripetuto più volte da Draghi - occorre affrontare questa crisi con un cambio di mentalità come accadde in tempo di guerra“. Questo significa passare dalla parte della politica dei sussidi alla parte della politica degli investimenti innovativi. Occorre procedere a tappe forzate; troppo tempo si è perso e si perde con il rinvio e con le indecisioni.

Ma ci sono le risorse necessarie?

Le risorse ci sono; l’Europa ha fatto finalmente la svolta verso lo sviluppo recuperando la sua dimensione sociale; i giovani sono ora la risorsa da utilizzare e da potenziare per costruire il futuro. È necessario ed utile indebitarsi in una fase nella quale la esiguità dei tassi di interesse permette di investire sul lavoro, sulla formazione, sull’innovazione. La politica non può rimanere con le mani in mano. Occorre pensare, elaborare e progettare con un rapporto costruttivo con le forze Intermedie, oggi più che mai necessario. Il Paese è stufo di monologhi, di improvvisazioni, di rinvii, di pasticci: richiede un dialogo costruttivo capace di far uscire dal pantano l’Italia. Alitalia, autostrade, Ilva, mezzogiorno, scuola, ambiente, lavoro e formazione vanno gestiti avendo chiari gli sbocchi e le soluzioni. Il discorso di Draghi ha avuto un generale ipocrita consenso. Questo non basta, non è accettabile. Il suo discorso è invece un monito a fare, a pensare, a progettare.

Ma ci chiediamo: cosa farà Draghi?

È la domanda che domina il dibattito politico nel nostro Paese. Draghi è invece indisponibile in modo molto netto e perentorio a scendere in campo. Al meeting di comunione e liberazione di Rimini ha parlato dei tempi e dei contenuti che devono dominare il dibattito politico, economico e sociale. Ha posto al centro del suo discorso la necessità di investire in modo prioritario sul sapere delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Draghi non ha parlato di cambiare il governo. È stato schietto e concreto. Non c’è all’ordine del giorno un governo Draghi, c’è la necessità di utilizzare la crisi del Covid per cambiare il paese, per costruire un piano organico che consenta di utilizzare le disponibilità finanziarie per rimettere in moto il nostro paese e l’Europa.

Sei d’accordo quindi sui punti che Draghi ha sempre sostenuto?

Draghi ha parlato chiaro; lo ha fatto con autorevolezza, forte dei risultati che ha ottenuto come presidente della BCE con il “Whatever it Tax” il 26 luglio 2012 e con l’intervento sul Financial Times del 25 marzo u.s. È assolutamente necessario che si recuperi il terreno perduto. Draghi, non dimentichiamolo, ha molta credibilità a livello internazionale, in particolare in Europa; ha svolto con abilità compiti di grande importanza nelle istituzioni pubbliche e bancarie. Sarebbe meglio, molto meglio se il dibattito politico affrontasse i problemi concreti. Meno sussidi, più investimenti. Meno parole, più fatti. Meno vaghe promesse, più vere riforme.

In termini pratici, che cosa si dovrebbe fare?

C’è, è vero, disponibile per l’Italia un mucchio di soldi. Non vanno sprecati. Non vanno dilapidati. Non vanno dispersi in tanti discutibili sussidi. Vanno sapientemente investiti. Non possono trasformarsi in una grande quantità insolvibile di debiti compromettendo in modo irrisolvibile il futuro dei nostri giovani. È oggi il momento di agire, di operare, le possibilità ci sono, le risorse anche diamoci da fare. Lo dico anche per mio partito il PD che su tutte le questioni aperte che ho citato prima è in grado e può fare la differenza.