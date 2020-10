Just Cavalli Milano: è tempo di Brunch, perché il pomeriggio è la nuova notte!

CAVALLI BRUNCH

"Con i nuovi orari imposti dal DPCM, i nostri giorni e le nostre notti finiscono prima, ma siamo entusiasti di invitarVi al CAVALLI BRUNCH al Just Cavalli Milano! Non si tratta di un normale brunch, ma di un brunch di classe; con musica dal vivo, DJ Set, le bollicine e molto altro che allieteranno i pomeriggi del fine settimana!" dichiarano gli organizzatori.

E aggiungono: "Il nostro menu Brunch comprende i nostri migliori signature cocktail, specialità italiane e una nuovissima selezione di sushi moderno contemporaneo e pizza gourmet, le novità del menu Just Cavalli Milano. Il Brunch si svolgerà ogni sabato e domenica dalle 12.00 alle 18.00".





Una location unica

La location è unica nel suo genere in città, all’interno del parco Sempione e circondati da 3 ettari di splendidi giardini e permette di incontrarsi sia open air che al coperto.

Lo stilista fiorentino Roberto Cavalli continua a rinnovare l'appuntamento nella splendida location del Just Cavalli nel cuore di Milano dove, anche all’ora del brunch, le tre eccellenze italiane Fashion, Food e Design si ritrovano per dare vita al suo progetto di hospitality e di entertainment di lusso.

Connubio di lusso e modernità, spicca anche per la selezione musicale e per cocktail gustosi a base di Roberto Cavalli Vodka. Gli arredi del ‘Just Cavalli Club’ arrivano direttamente dalla maison, sedie, tavoli, mise en place e cuscini tutto in tema floreale e animalier firmato Roberto Cavalli.

Just Cavalli è un meeting point deluxe sotto la Torre Branca. I cocktail dei barman, da scegliere nella nuova cocktail list e i piatti preparati dallo chef regalano emozioni che non si dimenticano.

Sushi e pizza gourmet

Il Sushi del Just Cavalli durante il brunch sarà a passaggio ma gli appassionati gourmet possono ordinare anche quello al tartufo. Anche la pizza gourmet sarà a passaggio, per un’esperienza da non perdere.

Sul sito è possibile prenotare e acquistare il brunch per assicurarsi il posto, tutto rispettando le norme, perché Just Cavalli aderisce alle restrizioni del governo, garantendo il distanziamento sociale e rafforzando le misure precauzionali di salute-la direzione consiglia di non esitare a parlare con un membro del team per maggiori dettagli. Il personale e i clienti sono la priorità e Just Cavalli resta impegnato a fornire un ambiente sicuro e piacevole per tutti.

Lo stilista Roberto Cavalli

Just Cavalli Milano, firmato dallo stilista Roberto Cavalli e reso inconfondibile dall’estetica eccentric-chic di Cavalli, è l’esclusiva ed elegante cornice delle cene piu’ glamour e di qualità ed è il punto di riferimento per la città. Spirito glamour e sofisticato, è un azzeccato mix di glamour e sensualità, che vive di stampe animalier, superfici specchiate e damaschi, tutti ovviamente delle collezioni Roberto Cavalli Home.

Mantiene l’impronta tipica del famoso stilista, a partire dai cuscini animalier, ma in un sapiente mix con gli arredi black e le pareti cristallo.Ideale per un aperitivo, o la cena, ma anche il brunch, propone una cucina di qualità, diretta da Fabio Francone, un couturier del gusto-chiamarlo chef sarebbe riduttivo-che ricama, piatto dopo piatto, un menu a la carte ricco di specialità internazionali e ricette figlie della piu’ alta tradizione italiana con tocchi originali e piatti per tutti, ma non mancano i cocktail ad alto tasso creativo. La mise en place è fatta con prodotti unici, Roberto Cavalli Home, gia’ da tempo applicato nella decorazione delle sue case, delle barche, dei negozi e dei suoi Club nel mondo. Le fonti di ispirazione sono il viaggio, il sogno, la bellezza, la fantasia, il mix tra moda e design e glamour e sensualità, tra stampe iconiche e patterns delle collezioni della Maison, dall’animalier, iadamaschi, alle sovrapposizioni di colori e textures, con grande attenzione per materiali, tessuti, lavorazioni.

Roberto Cavalli-“La mia collezione Home nasce proprio dal desiderio personale di condividere con chi mi ama l’ottimismo della mia moda, della mia creatività, della mia filosofia e del mio stile anche nel mondo della decorazione della casa….non c’è alcuna differenza tra il pensare una collezione moda o una linea per la casa.Il mio lifestyle è sempre un incontro di passioni”

VIA LUIGI CAMOENS C/O TORRE BRANCA

MILANO

02/311817