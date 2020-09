Elezioni regionali e coronavirus, dicono che è una "follia" solo perché...

Coronavirus, parla il professor Galli, infettivologo: "Le elezioni in questo momento sono una follia" ("Le Iene"). E poiché l'emergenza durerà anni, forse decenni, sarà una follia pensare di poter votare per i prossimi 10 anni. Non vi piace l'idea? Allora siete negazionisti e, quindi, reietti umani. Vi è chiara, una volta di più, la funzione governamentale di tipo autoritario propria del Coronavirus?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).