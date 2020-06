Lockdown in autunno per reimporre l'autoritarismo capitalistico?

Cosa ci attende realmente in autunno? Questa la domanda fondamentale che in tanti si pongono legittimamente. Io temo che stiano facendo di tutto per terrorizzare la popolazione. Di modo che subisca la svolta autoritaria in silenzio. Magari in autunno si tornerà al lockdown, giusto per reimporre l'autoritarismo capitalistico. Lo scopriremo. Intanto prevale il terrore, in modo tutto fuorché neutro.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).